Las dos agresoras libres del militar leonés Marcos

«Si fuera una mujer, ya habría salido en la tele cuarenta veces –dice–, pero son cosas que pasan y no me quejo, que estoy vivo». Marcos se toma con cierto humor la tragedia. Militar leonés de 41 años, cuenta que le cambió la ... vida en 2020, y no por la pandemia. A finales de 2019 decidió separarse de la que fue su pareja durante una docena de años.

Le costó, los dos hijos en común eran muy pequeños, «pero aquello era insostenible». Apenas siete meses después, Ana M.O., su expareja, de 34 años entonces, introdujo un raticida en una onza de chocolate Milka y se lo hizo llegar a través de los niños, de 6 y 2 años entonces, cuando fue a recogerlos. «Nunca como ni un bombón, pero insistieron tanto que lo hice». Su salud empeoró tanto que tuvieron que ingresarlo una semana después.

Ajeno a todo lo que estaba ocurriendo, con la ingesta de la porción del dulce el hombre –suboficial del Ejército del Aire destinado en Villanubla, Valladolid– sufrió una intoxicación aguda por talio (comúnmente usado como raticida) «en cantidades que superaban ampliamente el umbral admisible en el cuerpo humano, que podrían haberle producido la muerte». Los médicos le daban un 2% de posibilidades a su supervivencia.

Tres centros sanitarios de León, cuatro estancias en la UCI por distintas complicaciones y 705 días de curación después, Marcos pudo contarlo. Ser deportista y estar en excelente forma física fue crucial en su recuperación. «Su gran tesón y fuerza de voluntad logro evitar el uso definitivo de una silla de ruedas, precisando sólo un bastón para caminar, aunque sea de manera lenta e inestable», dice la sentencia.

Leyendo el relato de hechos probados, uno se pregunta qué habría pasado si esos niños hubiesen desobedecido a la madre («no podéis comerlo, es para papá») y hubiesen probado el chocolate que iba dirigido a envenenar a su padre. Mejor no pensarlo, porque sólo la valoración forense de lo que significó para Marcos haber comido ese pequeño trozo de cacao pone los pelos de punta: «La intoxicación le causó un cuadro clínico de extraordinaria gravedad: neuropatías múltiples en las cuatro extremidades, atrofia de ambos nervios ópticos, deterioro cognitivo leve a moderado».

Arriba, la vivienda en la que Marcos recogió a los niños y el mayor le dio chocolate por encargo de su madre. Era 2020, casi no lo cuenta. Abajo a la izquierda, su pueblo materno, Jiménez de Jamuz, donde otra mujer le arrojó ácido este verano. A la derecha, el parque frente al domicilio familiar en Santovenia donde jugaban los niños de la pareja S. M.

La causa judicial la inició de oficio en julio de 2020 el Hospital de León, dos semanas después de la agresión. Ana M.O. estuvo en prisión preventiva en Mansilla de las Mulas (León) ocho meses y veinte días, hasta abril de 2021, y luego quedó en libertad a la espera del juicio que le sentaría en el banquillo de los acusados por intentar matar a su expareja y padre de sus pequeños.

Tras la vista oral, que se celebró en la Audiencia Provincial de León, en mayo de este año llegó la sentencia condenatoria: 12 años y medio de prisión por asesinato en grado de tentativa, prohibición de acercarse a menos de 200 metros o comunicarse con su víctima durante 22 años y medio e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante el tiempo de la condena respecto a los dos hijos de víctima y verdugo, que hoy tienen 12 y 6 añitos. Debe la condenada hacerse cargo del pago a Marcos de una indemnización de 822.592,85 euros, más los gastos médicos no cubiertos y los gastos para adecuar la vivienda de él a su nueva situación física.

«Nadie pudo, salvo ella»

«Nadie vio a A.M.O. inyectar o aplicar la sustancia venenosa al chocolate que le dio a su hijo mayor para que se lo diese a su padre, sin embargo, existen indicios bastantes para justificar la condena», dice la sentencia. Aunque la agresora negó todo, en su casa de Santovenia de la Valdoncina donde Marcos recogió a los niños y estos le pidieron que comiera la porción de chocolate, se hallaron varias jeringuillas, un bote de herbicida y la tableta de Milka. «Nadie más que la acusada pudo aplicar el producto con talio que dio a su hijo, si bien su plan inicial falló, con gravísimo resultado».

Pese a la condena, cuatro meses después del juicio la mujer sigue en libertad. Ha presentado un recurso de apelación que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene previsto fallar en noviembre. Ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular de Marcos han pedido la ejecución de la sentencia.

«Ya me lo dice un brigada, soy 'jodido' de matar. Lo único que quiero es proteger a mis niños y seguir adelante»

La pesadilla de Marcos no terminaba con la condena a su exnovia. Cinco años después del intento de envenenamiento, un nuevo capítulo espeluznante se escribía este verano en la vida de este hombre resiliente y simpático. El pasado 15 de agosto, mientras paseaba solo por Jiménez de Jamuz, el pueblo materno donde pasó el verano con su familia, el ya exmilitar –recibió la incapacidad permanente absoluta en 2021– fue atacado por una mujer en plena calle: le arrojó ácido.

«Atacan con ácido en la calle al militar cuya ex fue condenada en mayo por intentar asesinarle», contaba en agosto el digital 'León24horas'. El periódico ha seguido la rocambolesca historia de terror («La mujer que lanzó ácido a un exmilitar ciego en Jiménez de Jamuz no es su expareja») hasta lograr hablar con la víctima y su entorno. Los testimonios de amigos y familiares de Marcos quitan el aliento, aunque todos prefieren ser prudentes en sus manifestaciones. «Se trata de la seguridad de este pobre chaval y de sus dos niños», dice un chico del pueblo.

#JusticiaparaMarcos

#JusticiaparaMarcos han pedido muchos ciudadanos en redes sociales al conocer el ataque con ácido. «Es increíble que la Justicia no haya hecho nada, el sufrimiento de Marcos y de quienes le queremos es inmenso, hay un temor por lo que pueda pasar», reconoce un familiar cercano.

«Por prudencia», prefieren no valorar el episodio que sufrió Marcos hace cinco años, «se palpa el miedo, lo del ácido ha sido el colmo, ¿quién podría querer causar daño a un bendito como Marcos?». «Tanto que hablan de la violencia vicaria, ¿y la protección de estos dos menores? Más vale que no ocurra nada más, el guaje ya ha sufrido bastante», comenta a la periodista una chica que se dice «indignada» en la terraza de uno de los bares del pueblo.

Mes y medio después del ataque con ácido, la investigación continúa sin detenciones. Se sabe que la agresora era una mujer. «Vi en la esquina a alguien con un traje EPI y creí que estaba sulfatando, ¡y era 15 de agosto!», cuenta Marcos. «Al pasar a su lado, me empujó y me lanzó eso. «Me cago en todo, que nadie te toque, que es corrosivo». La agresora se alejó y Marcos comenzó a quitarse la ropa. De camino a casa

quedó grabado en una cámara de una vivienda cercana antes y después del ataque. También la mujer. «En un curso de tácticas de combate aprendí que lo primero que hay que hacer es desnudarse, y eso hice». «Menos mal que llevaba un gorro militar impermeable para el sol y el líquido no entró en los ojos, me hubiera quedado más ciego», dice tranquilo. Las patillas de sus gafas de sol se quemaron «sólo con el vapor del ácido», que le alcanzó en rostro y torso.

Se investigan los vínculos

Las dos mujeres que atentaron contra la vida de Marcos siguen en libertad. Se investiga si puede haber alguna vinculación entre ellas. Marcos presentará denuncia en la vía penal esta semana, un nuevo procedimiento judicial para el que reconoce estar cansado. «La Justicia es demasiado lenta –lamenta–. Lo único que quiero es proteger a mis niños».

Impactaba esta semana la estampa familiar en un pueblo de León. El padre que reaprendió a cocinarles palpando la 'vitro' «para ver si ya calentaba» recogía a sus niños en el cole, aunque parecían ser ellos los que lo protegían a él: uno delante y el mayor detrás –teléfono móvil en mano–, y en medio Marcos, con su gorra, su bastón y su sonrisa perenne preguntándoles cómo había ido el día y si tenían muchos deberes.

Hace años que Marcos hizo testamento. «Tenía miedo», dijo en el juicio.