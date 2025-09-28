Suscribete a
ABC Premium

Las dos agresoras libres del militar leonés Marcos

Está vivo de milagro. Su exnovia metió veneno en un chocolate y lo dejó ciego y cojo tras 705 días de curación. Ana M.O. fue condenada en mayo por tentativa de asesinato pero sigue en libertad. Ni rastro aún de otra mujer que en pleno agosto se vistió con un EPI y le arrojó ácido en la calle, en el municipio de Jiménez de Jamuz

Condenada a 33,5 años la aspirante a 'mossa' que torturó y asesinó a su expareja

«Había alguien en la esquina con un EPI blanco. Pensé: 'Es 15 agosto, vaya día para sulfatar'». Una cámara de la zona grabó a una mujer caminando calle arriba y abajo: esperó a Marcos, lo empujó y le lanzó ácido. Se cree que alguien la recogió en un coche
«Había alguien en la esquina con un EPI blanco. Pensé: 'Es 15 agosto, vaya día para sulfatar'». Una cámara de la zona grabó a una mujer caminando calle arriba y abajo: esperó a Marcos, lo empujó y le lanzó ácido. Se cree que alguien la recogió en un coche s. m.

Susana Martín

León

«Si fuera una mujer, ya habría salido en la tele cuarenta veces –dice–, pero son cosas que pasan y no me quejo, que estoy vivo». Marcos se toma con cierto humor la tragedia. Militar leonés de 41 años, cuenta que le cambió la ... vida en 2020, y no por la pandemia. A finales de 2019 decidió separarse de la que fue su pareja durante una docena de años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app