Dónde es festivo hoy, lunes 13 de octubre, en España: comunidades autónomas en las que no se trabaja por el puente del Pilar

Algunas comunidades autónomas han trasladado la celebración del Día de la Hispanidad, que este 2025 cae en domingo, al lunes 13 de octubre

Inés Romero

El 12 de octubre es una fecha señalada en el calendario de los españoles, pues se celebra el Día de la Hispanidad. Se trata de uno de los festivos nacionales más esperados, ya que es el primero después del verano.

Sin embargo, ... este 2025 ha caído en domingo. Por lo tanto, son muchos los ciudadanos que, a diferencia de otros años, no pueden disfrutar del puente del Pilar. Tan solo cinco comunidades autónomas han decidido trasladar la Fiesta Nacional de España a este lunes 13 de octubre, contando con tres días libres.

