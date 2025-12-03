Suscribete a
El documental sobre la ataxia SCA7 da el salto a la gran pantalla

La producción de ABC se proyectará esta tarde en el Teatro Moderno de Guadalajara

Una imagen del rodaje del documental
ABC

Guadalajara es la ciudad donde nació y vive Nuko Romero, protagonista del documental sobre la ataxia SCA7 producido por ABC que se estrenó en nuestra web en junio. Y Guadalajara será el lugar donde se proyectará por primera vez en pantalla grande. Será esta ... tarde a las 19.00 horas en el Teatro Moderno, con posterior coloquio en el que participarán el propio Romero y el autor, el periodista de ABC David del Río.

