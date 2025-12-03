El documental sobre la ataxia SCA7 da el salto a la gran pantalla

Guadalajara es la ciudad donde nació y vive Nuko Romero, protagonista del documental sobre la ataxia SCA7 producido por ABC que se estrenó en nuestra web en junio. Y Guadalajara será el lugar donde se proyectará por primera vez en pantalla grande. Será esta ... tarde a las 19.00 horas en el Teatro Moderno, con posterior coloquio en el que participarán el propio Romero y el autor, el periodista de ABC David del Río.

El documental gira alrededor de la historia de Nuko Romero y su familia, cuatro de cuyos miembros padecen o han sido afectados por la SCA7, una de las ataxias más devastadoras, que se va transmitiendo de padres a hijos y deja ciegos y postrados en la cama a quienes la padecen. Pero esta no es una historia sólo de sufrimiento, sino sobre todo de resistencia y esperanza. Unos sentimientos que salen a flote a partir del viaje que Nuko y David realizaron al estado de Veracruz en México, donde existe una altísima concentración de casos de esta enfermedad.

El reportaje también habla de la posibilidad cierta de encontrar una terapia que, aunque no cure a quien haya heredado la SCA7, al menos detenga o pueda paliar sus terribles efectos. Todas las miradas están puestas ahora en dos investigadores: Jonathan Magaña en México y Zbigniew K. Wszolek, en Florida.