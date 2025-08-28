A Britta Mortensen le implantaron un diu cuando tenía 15 años contra su voluntad

Dinamarca se disculpa por la esterilización forzada de mujeres inuit La primera ministra danesa pide perdón por una campaña de anticoncepción forzada que duró más de tres décadas

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió perdón este miércoles a cerca de 4.500 mujeres de Groenlandia, víctimas de una campaña de anticoncepción forzada que se extendió hasta 1992 con el objetivo de reducir la tasa natalidad de la población inuit. Desde 1960 hasta 1992 las autoridades danesas obligaron a miles de mujeres en edad fértil de origen inuit en Groenlandia a utilizar un dispositivo intrauterino de contracepción, sin su consentimiento o el de su familia.

Muchas de estas mujeres quedaron estériles y casi todas sufrieron problemas físicos y psicológicos. Un grupo de 150 mujeres demandó al Estado de Dinamarca por violar sus derechos. La primera ministra pidió perdón este miércoles en un comunicado. «No podemos cambiar lo que sucedió. Pero podemos asumir nuestra responsabilidad, por lo que en nombre de Dinamarca me gustaría pedir perdón«, expresó Frederiksen en un comunicado.

Este territorio del Ártico fue una colonia danesa hasta 1953 y recién en 1979 se convirtió en una jurisdicción con autonomía, pero las autoridades locales asumieron el control del sistema de salud en 1992. «Sabemos que hay también otros capítulos oscuros de discriminación contra los groenlandeses solo por ser groenlandeses«, reconoció Frederiksen.

«Mis disculpas en nombre de Dinamarca también son un pedido de perdón por todos los otros fallos que sean responsabilidad de Dinamarca, en los que los groenlandeses hayan sido tratados sistemáticamente de forma diferente y peor que otros ciudadanos del reino«, declaró. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, también pidió perdón por los casos ocurridos cuando este territorio estaba bajo el gobierno local.

