¿Diestro o zurdo? Descubre la pata dominante de tu perro y cómo influye en su personalidad

Según José Miguel Doval, presidente de la RSCE, «conocer si tu perro es diestro o zurdo no es para etiquetarlo, sino para entender mejor cómo se relaciona con el mundo». Un zurdo puede necesitar más refuerzo positivo y un diestro, disfrutar más de actividades como el agility o la obediencia. Saberlo nos ayuda a acompañarlos mejor, potenciar sus talentos y fortalecer el vínculo con él«.

Pata dominante

Según datos conocidos por ABC MASCOTAS, tres de cada cuatro perros tienen una pata dominante, un rasgo que, lejos de ser anecdótico, revela aspectos fundamentales de su temperamento, su forma de aprender e incluso de procesar las emociones. Así lo recogen distintos estudios científicos recopilados por la Real Sociedad Canina de España (RSCE), que en el Día Internacional de la Zurdera invita a conocer mejor este fenómeno llamado lateralización motora canina. Al igual que las personas, los perros también tienden a usar más una pata que otra, y esta preferencia está directamente relacionada con la organización de su cerebro, lo que influye en su temperamento, aprendizaje y cómo procesan sus emociones. Según la RSCE, comprender este pequeño gran detalle puede ayudarnos a convivir mejor con ellos y a adaptar nuestras rutinas y cuidados a su perfil emocional.

No es producto de la casualidad

La preferencia por una pata no es casual: responde a una base neurológica concreta, vinculada a la lateralidad cerebral. Cada hemisferio del cerebro controla el lado opuesto del cuerpo, y además está especializado en diferentes procesos. El hemisferio izquierdo –que controla la pata derecha– se asocia con emociones positivas, rutinas y lógica. El derecho –relacionado con la pata izquierda– gestiona la reacción ante estímulos nuevos, la orientación espacial y emociones más intensas como la cautela o el miedo.

Zurdos sensibles, diestros resolutivos

Los perros zurdos, cuyo hemisferio derecho es dominante, tienden a ser más emocionales, sensibles a su entorno y reactivos ante ruidos inesperados como fuegos artificiales o tormentas. Esa misma sensibilidad puede traducirse en mayor intuición, empatía y conexión emocional con sus dueños. En cambio, los perros diestros, en los que domina el hemisferio izquierdo, suelen desenvolverse con más seguridad en entornos conocidos y destacar por su capacidad de concentración. No es casual que muchos de los seleccionados para tareas de asistencia, terapia o guía sean diestros: su perfil encaja mejor con los requisitos de autocontrol y estabilidad emocional.

De que pata cojea

Para conocer la pata dominante de tu perro, la RSCE recomienda observar su comportamiento en distintas situaciones mediante algunos test sencillos y fiables, como ofrecerle un juguete interactivo tipo Kong y anotar qué pata utiliza para estabilizarlo mientras intenta sacar el alimento, observar qué pata delantera mueve primero al levantarse tras estar tumbado o colocar una golosina bajo un mueble bajo y ver con cuál intenta alcanzarla; para que el resultado sea concluyente, es importante repetir cada prueba al menos 50 veces y considerar dominante la pata empleada en dos de cada tres ocasiones.

