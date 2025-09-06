Suscribete a
Diario de un educador de menas: «Las familias les presionan para que falseen su edad, trabajen y envíen dinero»

Pedro García coordina varios centros en Canarias en los que viven casi 1.000 menores no acompañados. Explica el día a día de un trabajo difícil en un sistema desbordado

Un grupo de jóvenes llegados recientemente a las islas, ocupados con actividades deportivas ABC
Beatriz L. Echazarreta

A las 8:30 de la mañana suenan los despertadores en los 34 centros de menores que coordina Pedro García en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. García es psicólogo de formación y lleva 20 años al pie del cañón, coordinando los centros de ... la Asociación Coliseo que hoy, en su mayoría, acogen a menores no acompañados que llegan en patera o en cayuco a la isla con la intención de ponerse a trabajar cuanto antes, tengan la edad que tengan. Dan un techo a cerca de 1.000 menores, aunque este septiembre se espera que se eleve la cifra: «Es la época en la que el mar está tranquilo», introduce este profesional, que se dedica en exclusiva a la integración de cientos de jóvenes –algunos niños– desde el primer minuto en que pisan la costa canaria.

