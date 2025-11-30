Suscribete a
ABC Premium

El día que la educación se convirtió en negocio: los fondos de inversión toman la FP, la escuela y la universidad

El capital privado busca consolidar un sector atomizado y de alta rentabilidad para familias que quieren asegurar el futuro laboral de sus hijos

Sánchez podrá vetar las fusiones entre universidades privadas

Campus de la UAX, hoy en manos del fondo de inversión de origen británico Cinven
Campus de la UAX, hoy en manos del fondo de inversión de origen británico Cinven BELÉN DÍAZ
Beatriz L. Echazarreta

Beatriz L. Echazarreta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En España hay casi tantos colegios como bares. O, al menos, de forma proporcional respecto al número de estudiantes. En el curso 2024-2025 se matricularon 8.319.029 alumnos en enseñanzas no universitarias en un total de 28.658 centros públicos, privados o ... concertados. «La de los bares es una exageración para explicar que en nuestro país la educación es un sector fragmentado y, por ello, con tirón», introduce Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial en ICADE y conoce bien el nuevo rumbo que está tomando el negocio de la enseñanza. Precisamente porque es un sector fragmentado, sin grandes empresas que dominen, se ha convertido en los últimos tiempos en un mercado atractivo para los fondos de inversión, que están entrando en colegios, pero también en la FP y las universidades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app