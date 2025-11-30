El día que la educación se convirtió en negocio: los fondos de inversión toman la FP, la escuela y la universidad

En España hay casi tantos colegios como bares. O, al menos, de forma proporcional respecto al número de estudiantes. En el curso 2024-2025 se matricularon 8.319.029 alumnos en enseñanzas no universitarias en un total de 28.658 centros públicos, privados o ... concertados. «La de los bares es una exageración para explicar que en nuestro país la educación es un sector fragmentado y, por ello, con tirón», introduce Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial en ICADE y conoce bien el nuevo rumbo que está tomando el negocio de la enseñanza. Precisamente porque es un sector fragmentado, sin grandes empresas que dominen, se ha convertido en los últimos tiempos en un mercado atractivo para los fondos de inversión, que están entrando en colegios, pero también en la FP y las universidades.

A finales del mes pasado, el fondo de inversión de origen británico Cinven compró la Universidad Alfonso X el Sabio a CVC (otro fondo) por 2.000 millones de euros. Nada más arrancar el curso, en septiembre, la aseguradora Swiss Life se hizo con la red de concertados Educare, que controla un total de ocho colegios. En julio, Orbital Education adquirió el centro Cedes en Albacete, también concertado. En abril, el colegio Británico de Madrid llegó a un acuerdo con Inspired, un grupo educativo que gestiona más de 115 colegios en todo el mundo. EQT, un fondo de origen sueco, es el nuevo dueño de la Universidad Europea, pero es que además controla Nord Anglia, que es la mayor red escolar del mundo.

Estas últimas operaciones son la materialización del interés creciente de los inversores internacionales en la educación española. Pero, si cada vez nacen menos niños, ¿por qué es un negocio al alza? El primer motivo, como adelantaba Rafael Ramiro, es la fragmentación. Los fondos de inversión entran cuando ven que hay un sector muy atomizado en el que se pueden consolidar. «Hay miles de centros pequeños y muchos pertenecen a familias que no tienen una alta capacidad de inversión. Como ocurre cuando entran los fondos en otros sectores, se busca una rentabilidad en un plazo de unos cinco años y después el fondo sale, cuando se ha hecho la inversión fuerte en infraestructura o en tecnología y el sector funciona», indica este consultor corporativo independiente.

«Ese hogar que antes llevaba a sus tres hijos a un centro público o a un concertado ahora puede plantearse llevar a su único hijo a un privado» Rafael Ramiro profesor de gestión empresarial en ICADE y consultor independiente

Además, hay que tener en cuenta el hecho de que tengamos cada vez menos hijos puede crear un efecto paradójico: «Ese hogar que antes llevaba a sus tres hijos a un centro público o a un concertado ahora puede plantearse llevar a su único hijo a un privado y focalizar los recursos», añade Ramiro. Las familias se están volviendo más exigentes y saben que estas redes educativas 'aseguran' una formación de élite y orientada al mundo de la empresa en un mercado laboral «cada vez más difícil». De hecho, algunos de estos colegios exclusivos ya tienen acuerdos con instituciones como el Instituto de Empresa (IE), de forma que se crea una trayectoria que conecta las primeras etapas de enseñanza y el primer empleo.

Los fondos de inversión hicieron su primera operación educativa en España en 2014, cuando Magnum Capital Industrial Partners compró una participación mayoritaria en el grupo educativo Nace. Posteriormente, en 2017, Magnum vendió Nace a un fondo estadounidense llamado Providence.

Futura subida de precios y un cliente expatriado

La presencia de los fondos es temporal, tiene fecha de caducidad, pero las nuevas redes escolares y universitarias permanecerán, se consolidarán, y, además, los precios de la educación privada terminarán subiendo. «Si se compara con la de otros países, la educación privada en España no es demasiado cara», considera Ramiro. El perfil de los padres que están dispuestos a pagar por colegios de élite es de nivel económico medio-alto, abundan los expatriados o los directivos extranjeros que trabajan en remoto para multinacionales. Por lo tanto, estas escuelas se localizan en ciudades como Madrid o Barcelona. Aunque Málaga también se ha hecho un hueco como plaza de influencia.

Estos grupos educativos internacionales suelen contar con unos cien colegios repartidos por el mundo, lo que ayuda a la movilidad internacional de los alumnos. Es decir, que si la familia debe cambiarse de país, habrá una continuidad en la formación del menor. Son redes que acaban con el viejo síndrome del 'hijo del diplomático' que tenía que volver a empezar de cero varias veces a lo largo de la infancia y la adolescencia.

«El aprendizaje virtual es el nuevo petróleo» Fernando Botella CEO de Think&Action

«En las universidades y colegios en los que entran los fondos de inversión se crean rentabilidades muy altas por alumno y, si se compara con otros sectores, es un mercado previsible, de demanda constante y poco riesgo», añade Fernando Botella, CEO de Think&Action, una empresa especializada en transformación organizativa. «Los fondos entran en busca de concentración del mercado en un sector que no deja de crecer. Al 'e-learning' (el aprendizaje virtual) lo llaman el nuevo petróleo», ilustra Botella.

LA 'NUEVA CONCERTADA' Arriba el colegio Parque, a la izquierda el Peñalar y, a la derecha, el Peñalvento. Todos ellos concertados del grupo Educare, comprado por Swiss Life ABC

Uno de los aspectos polémicos de este negocio educativo es que, además de universidades y colegios privados, los fondos de inversión también han entrado en centros concertados, que cuentan con una subvención del Estado. Es el caso de Educare, que engloba ocho escuelas concertadas y católicas. Desde la asociación de colegios privados CICAE han sido muy críticos con ello y aseguran a este diario que les «preocupa profundamente» y «rechazan de manera rotunda» la adquisición de centros concertados por fondos o grupos empresariales con evidente ánimo de lucro.

En Escuelas Católicas, que engloba a casi toda la concertada en España, saben que la adquisición ha sido polémica y entienden que los conciertos educativos deberían focalizarse en entidades sin ánimo de lucro. «Esta operación no es reveladora de lo que sucede en los centros concertados, dado que son lo que se conoce como 'la nueva concertada'», asegura Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas. Es decir, con poco recorrido histórico y promovidas por sociedades mercantiles y no vinculadas en su origen a órdenes religiosas.

Más allá de que esta 'nueva concertada' despierte ciertas suspicacias, el negocio de la educación va a seguir ganando terreno en España en los próximos años. «Es un cambio muy importante, porque en nuestro país, como en el resto de Europa, la inversión educativa la ha hecho siempre el Estado, no ha venido de capital privado», advierte Ramiro. Muchos centros públicos se están fusionando o están cerrando ya en las ciudades españolas, un síntoma de que el modelo público de educación tiene que repensarse para poder ser competitivo y de calidad. En otras palabras: no puede haber tantos colegios como bares en un país con una grave crisis de natalidad.

El futuro papel del Estado y el enfrentamiento entre 'nueva y vieja' escuela

En los próximos años, lo público irá orientándose a ofrecer más servicios al segmento de la población que de verdad crece, que es la tercera edad. Pero el 'boom' del negocio de la enseñanza privada también se explica, dice Ramiro, en un mundo donde el conocimiento ya no lo es todo. «Esta nueva educación privada huye de lo memorístico, valora lo que se conocen como habilidades blandas o habilidades sociales. En estos centros se busca la diferenciación, pero no por la acumulación de conocimiento», afirma.

En esta línea, Botella cree que en España se está dando un negativo enfrentamiento entre el viejo y el nuevo modelo: entre las escuelas de negocio y las universidades: «Es frecuente encontrar académicos de la universidad que hablan de las 'Business School' como si no fueran serias. Y estas, a su vez, hablan de la universidad como un ente desfasado, lento, burocrático y que no atiende a lo que la sociedad necesita». Lo interesante, dice este experto, sería que ambas dialogaran, que se complementaran: que el prestigio académico y la investigación de la 'vieja escuela' se unieran a la empleabilidad y la agilidad de la 'nueva escuela'. La educación de mañana cada vez será más distinta a la de hoy, también por la procedencia del dinero que la ponga en pie.