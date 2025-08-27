Detenido un monje budista en Tailandia por malversar los fondos de un hospicio para personas con VIH

Un monje budista reconocido por su labor humanitaria en Tailandia, Luang Phor Alongkot, de 65 años, fue detenido este martes en un templo de la provincia central de Lopburi por presunta malversación de fondos destinados a un hospicio que fundó para personas con VIH/SIDA, según informó la BBC. Alongkot, quien negó haber cometido ningún delito, renunció la semana pasada a su cargo como abad del Wat Phrabatnampu debido a rumores sobre la mala gestión de las donaciones.

El hospicio fundado por Alongkot en 1992 no solo atiende a personas con VIH/SIDA, sino también a pacientes con otras enfermedades y brinda educación a los hijos de quienes residen allí. La investigación comenzó con Seksan Sapsubbsakul, un influencer que ayudó a recaudar fondos para el templo, y luego se extendió para incluir al monje.

Jaroonkiat Pankaew, comisionado adjunto de la Oficina Central de Investigación de Tailandia, explicó a la BBC que Alongkot «cooperó bien con la policía y estaba dispuesto a desnudarse sin fuerza«, un procedimiento requerido antes de poder formalizar cargos contra monjes en el país.

Aunque los monjes gozan de gran respeto en Tailandia, donde más del 90% de la población se identifica como budista, en los últimos años han surgido varios casos de infracciones legales y violaciones del código monástico. Según la BBC, la institución budista tailandesa ha enfrentado escándalos que van desde delitos financieros hasta rompimiento del voto de celibato y tráfico de drogas. En julio, la policía incluso habilitó una línea directa para denunciar mal comportamiento de monjes tras descubrir que varios habían sido chantajeados por relaciones sexuales grabadas con una mujer.

