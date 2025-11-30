Denuncias falsas: el último tabú

Cada día se publican 250 libros en España. En Madrid se dice que, si a las ocho de la tarde no estás dando una conferencia, es que te la están dando a ti. La velada del 21 de noviembre en la Librería Cervantes y Compañía ... de la calle Pez podría haber sido una más de esas de presentación literaria si aquella noche no se hubieran apostado tres agentes de seguridad contratados por el comercio para proteger el evento de posibles ataques. Días antes habían recibido llamadas amenazantes y un hombre había entrado en el establecimiento gritando y derribando libros. No comparecía un opositor al régimen de Putin, ni un amenazado por los servicios secretos de alguna dictadura, ni tampoco Shalman Rushdie. El escritor era Juan Soto Ivars,autor, periodista, columnista, tertuliano y youtuber que acaba de publicar 'Esto no existe' (Debate).

Noticia Relacionada Juan Soto Ivars: «Hay mujeres que están utilizando al Estado como esbirro para maltratar a hombres» REBECA ARGUDO El escritor y columnista ha publicado su libro 'Esto no existe: las denuncias falsas en violencia de género', un éxito editorial que le ha valido insultos y amenazas, pero también apoyos

El libro de la polémica del momento, el más vendido desde aquellos días, pone sobre la mesa el tema de las denuncias falsas en violencia de género y constituye una obra maldita por la que amenazan al autor y a las librerías si no la retiran de la venta. El volumen, que se esconde agazapado en el anonimato de los estantes, rompe desde las sombras de lo prohibido el último tabú del feminismo.

Sin negar el maltrato, demuestra que las mujeres instrumentalizan las denuncias para atacar a sus parejas, conseguir beneficios en la custodia de los hijos o beneficios económicos. Las cifras de la Fiscalía dicen que las declaradas falsas son 0,0082%, pero los abogados y asociaciones hablan de, al menos, una denuncia instrumental de cada tres casos.

Y sin embargo, existen, escribió en X Juan Soto Ivars cuando recibió todo tipo de ataques por la publicación de su libro. «Que no te pase nada si escribes esto», advierte al reportero Antonia Carrasco, presidenta de Genmad, la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género, que arrancó esta entidad a comienzos de la década pasada después de conocer las denuncias instrumentales en un caso personal que no quiere hacer público.

Carrasco fue ella misma víctima de la violencia de género y la que en 2017 sacó a Francesco Arturi con sus hijos de España en 2017 conduciendo desde Granada hasta Hendaya. Señala que el 90% de las personas que han recurrido a su asociación estaban en procesos de divorcio, «hombres y mujeres víctimas de denuncias falsas y mujeres en mucha menor medida porque si ellos ponen una denuncia falsa no tienen beneficios». Un tercio de las denuncias de mujeres a hombres «son falsas», asegura.

«El Estado puso en manos de las mujeres maltratadoras la ley de 2004, que es una trituradora de hombres» Antonia Carrasco Presidenta de Genmad

En su opinión, el hombre y la mujer tienen maneras distintas de maltratar. Si una mujer se separa de su maltratador –este fue su propio caso–, él la acosa, la amenaza y la persigue. «La mujer, en cambio, tiene otro 'modus operandi'. Las denuncias falsas son una manera de maltratar al hombre y elevar a la enésima potencia ese castigo que se convierte en maltrato institucional. El Estado puso en manos de las mujeres maltratadoras esta herramienta tremendamente eficaz que es la Ley de Violencia de Género, que es una trituradora de hombres al servicio de mujeres maltratadoras por mucho que no todas las denuncias sean falsas, claro. Pero usan estas acusaciones como venganza si le ha dejado, si le ha sido infiel… En esos casos, la mujer le va a poner una denuncia para apartarle de sus hijos, para sacar una pensión tremenda, y va atener beneficios sociales, abogados gratis y ayudas».

¿Califica la denuncia falsa como un tipo de maltrato?

Sí, claro.

En la izquierda, las denuncias falsas no existen aunque Soto Ivars se pregunta por qué, entonces, todo el mundo conoce algún caso.

El miedo

El abogado José Luis Sariego, que fue asesor del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asesor de la Ley contra la Violencia Doméstica del PP, cree que este silencio se extiende «por miedo. Nadie quiere decir nada por temor a que le amenacen, a que un juez se quede fuera de la carrera, a que expulsen de la profesión a un abogado».

Cifras opacas 0,0082% La Fiscalía dice que las declaradas falsas no llegan ni al 0,1%. 40% de las sentencias condenatorias están basadas en el testimonio de una mujer sin pruebas, dice el abogado José Luis Sariego. 18 denuncias de asociaciones feministas acumula el letrado. Los jueces y expertos tienen miedo, afirma.

Sariego, que colaboró con Soto Ivars en el libro, asegura que el problema hunde sus raíces en el año 2004, «cuando Rodríguez Zapatero firma un pacto con el sector ultrafeminista del PSOE y, a cambio de su apoyo, acuerda la Ley de Violencia de Género por la que somos agresores por el hecho de ser hombres, especialmente hombres heterosexuales». Otro tabú. El letrado asegura que la ley promueve el efecto pernicioso de las denuncias que califica como instrumentales y que a su juicio son el 60% de las que se presentan.

Sariego incide en que sucede por la facilidad de adquirir el título de mujer maltratada. «Con una sola visita al médico diciendo que la mujer ha sufrido ansiedad por culpa del maltrato de su pareja adquiere la condición de víctima y hay un parte que es solamente testimonial, donde no se comprueba la veracidad del asunto, en el que la mujer aparece como víctima y como agresor, siempre en masculino, fulano de tal. Solo por el hecho de que ella se sienta maltratada. A partir de ahí, se detiene al hombre sin necesidad de que exista una investigación, aparecen seis o siete agentes, pasa al calabozo, se celebra un juicio. Los abogados de oficio no saben cómo defender a un hombre porque no se dan cursos sobre esto y el equipo especializado del juzgado se basa en lo que dice la mujer en una entrevista de una hora sin pruebas periciales sobre el testimonio, en una charla». Según los datos de Sariego, el 40% de las sentencias condenatorias están basadas en el testimonio de una mujer sin pruebas de credibilidad del testimonio. No todas van a juicio. El abogado calcula que solo son el 20 o 30% y que el resto se archivan se archivan de inmediato. Calcula que el 80% de los casos corresponden a una denuncia instrumental, y si el dato es mayor que el de denuncias archivadas es porque, en su opinión, muchos de los hombres inocentes son condenados.

El negacionismo de la izquierda En la izquierda, las denuncias falsas no existen, aunque Soto Ivars se pregunta por qué, entonces, todo el mundo conoce algún caso

¿Por qué entonces se conocen tan pocas denuncias falsas pese a todas esas acciones instrumentales? Sariego apunta que para que una denuncia sea calificada como falsa, hay que denunciar a la mujer. En el artículo 456 del Código Penal que regula este delito contra la administración de Justicia se puntualiza que quienes incurren en él deben hacerlo «con conocimiento de la falsedad» de sus imputaciones o con un «temerario desprecio por la verdad», lo que es «tremendamente difícil de demostrar». Por otra parte, el abogado cree que los jueces tienen miedo de recibir denuncias de las asociaciones feministas como lo tienen los abogados. Él asegura que ha recibido 18.

Alfonso, sufrió tres denuncias falsas «Vives bajo la sospecha de que eres un agresor que resultó inocente porque no pudieron probarlo. Eso te acompaña siempre»

«Dicen que soy un negacionista de la violencia de género, pero yo no niego la violencia de género. Solamente pongo sobre la mesa las denuncias instrumentales que no hacen bien a las mujeres realmente maltratadas». El autor Juan Soto Ivars tiene una explicación para el silencio imperante sobre este tema: «Es el miedo que tienen periodistas, jueces y fiscales a que los llamen misóginos y destruyan sus carreras».

Caso tres veces sobreseído

Y los hombres afectados, ¿por qué no denuncian? Alfonso (pide mantener en el anonimato su apellido) comenzó su calvario hace una década. Su exmujer lo denunció tres veces por malos tratos. En las tres ocasiones lo detuvieron y se archivó. A la tercera, la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó que su pareja lo denunciaba porque quería beneficios en la custodia, en la casa y también económicos. Entonces inició contra él un proceso civil que acaba de terminar previo paso por el Supremo quedándose él en su casa, pero ella con la custodia de su hija. Pasó meses sin verla, «secuestrada» por la madre contra el régimen de visitas.

Él vive ahora en Galicia y el suyo no se contabiliza como un caso de denuncia falsa pues ni él ni la Fiscalía quisieron denunciarla. «No la denuncias porque no quieres revivir la pesadilla, así que abandonas y te vas. Se acabó. Vives bajo la sospecha de que eres un maltratador que resultó inocente porque no pudieron probarlo. Ese estigma te acompaña toda la vida».