Denuncias falsas: el último tabú

Tres escoltas tuvieron que proteger la presentación del libro de Juan Soto Ivars 'Esto no existe' sobre denuncias falsas ante el peligro de un ataque

Los especialistas creen que un tercio de las denuncias por malos tratos de mujeres son instrumentales para conseguir beneficios en la custodia, económicos o contra los hombres. Esta es una historia que no se puede contar

Juan Soto Ivars: «Hay mujeres que están utilizando el Estado como esbirro para maltratar a hombres»

NIETO
Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Cada día se publican 250 libros en España. En Madrid se dice que, si a las ocho de la tarde no estás dando una conferencia, es que te la están dando a ti. La velada del 21 de noviembre en la Librería Cervantes y Compañía ... de la calle Pez podría haber sido una más de esas de presentación literaria si aquella noche no se hubieran apostado tres agentes de seguridad contratados por el comercio para proteger el evento de posibles ataques. Días antes habían recibido llamadas amenazantes y un hombre había entrado en el establecimiento gritando y derribando libros. No comparecía un opositor al régimen de Putin, ni un amenazado por los servicios secretos de alguna dictadura, ni tampoco Shalman Rushdie. El escritor era Juan Soto Ivars,autor, periodista, columnista, tertuliano y youtuber que acaba de publicar 'Esto no existe' (Debate).

