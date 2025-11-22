Denuncian a un niño de seis años por «abuso sexual» en un colegio de Grecia

Una profesora de primaria ha denunciado a un alumno de seis años por lo que considera abuso sexual. El incidente, ocurrió durante una clase de plástica en un colegio público de educación primaria de la región de Corintia, al oeste de Atenas. Según ... el testimonio de la docente, una mujer de 55 años de edad, el menor se acercó a su mesa para enseñarle un dibujo y aprovechó ese momento, supuestamente, para tocarle el pecho de forma inapropiada.

La maestra aseguró durante una entrevista a los medios griegos que decidió acudir a la policía ante la pasividad de la dirección del centro y como forma de protegerse, tanto a ella como al resto de estudiantes: «No solo los padres tienen derecho, los profesores también tenemos. «Nosotros también tenemos derechos, no solo los padres. Porque ahora todos en la educación han visto que los padres siempre tienen la razón y sus hijos también. Y hoy, lamentablemente, la mayoría de los niños que ven, y ustedes, no son los ángeles del cielo», declaró.

Antes de presentar la denuncia, la profesora no habló con los padres del menor pero sí con la tutora escolar del niño, quien le indicó que investigaría el caso. Aún así, la maestra decidió que no podía «dejarlo pasar». «Creo que un niño de 6 años sabe lo que hace; no es un bebé (…). Hoy en día todo ha ido demasiado lejos», señaló.

El director del colegio, Dimitris Drimeris, explicó en declaraciones que todos los docentes del centro «estaban atónitos» ante la reacción de la maestra. Aseguró que intentaron calmarla y explicarle que es imposible que existiera una intención sexual por parte del menor. La maestra no aceptó las explicaciones y, según varios testigos, calificó al menor como «un violador en potencia» y decidió seguir adelante con la denuncia.

Los padres del menor, que declararon estar «en shock», han presentado a su vez una denuncia contra la docente. Por su parte, la dirección del centro ha solicitado el traslado de la profesora a otro centro y ha iniciado una investigación interna.

Varios padres del alumnado del centro han descrito a la maestra como una persona «conservadora y muy religiosa» y aseguran que obligaba a los alumnos a dibujar santos y cruces en las clases de plástica.