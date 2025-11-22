Suscribete a
Denuncian a un niño de seis años por «abuso sexual» en un colegio de Grecia

La docente, de 55 años de edad, asegura que el menor abusó de ella y ha presentado una denuncia contra el menor

Menores que cometen agresiones sexuales: «No fue para tanto»

Unos niños entrando en la escuela de Educación Primaria en una imagen de archivo
Marta Cañete

Corresponsal en Atenas

Una profesora de primaria ha denunciado a un alumno de seis años por lo que considera abuso sexual. El incidente, ocurrió durante una clase de plástica en un colegio público de educación primaria de la región de Corintia, al oeste de Atenas. Según ... el testimonio de la docente, una mujer de 55 años de edad, el menor se acercó a su mesa para enseñarle un dibujo y aprovechó ese momento, supuestamente, para tocarle el pecho de forma inapropiada.

