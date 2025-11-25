La Generalitat abre un expediente sancionador a un hospital privado de Cataluña por un caso de violencia obstétrica

Suscribete a
Según consta en el documento, QuironSalud no facilitó a la parturienta ninguna información e incumplió protocolos autonómicos y estatales que regulan la asistencia al parto

«Me lo indujeron y me practicaron una cesárea sin necesitarlo y sin consultarme nada, solo porque tenía prisa», denuncia la afectada, que sufrió estrés postraumático

Imagen de la fachada principal del centro QuironSalud de Barcelona
Barcelona

La Consejería de Salud de la Generalitat, a través de la Dirección General de Regulación y Ordenación Sanitaria, ha iniciado un expediente sancionador contra el Hospital QuirónSalud de Barcelona por un conjunto de infracciones que ha calificado como «graves» y que podrían ser consideradas ... como violencia obstétrica. La propuesta de sanción impuesta por el Departamento asciende a 6.000 euros de multa y es pionera en Cataluña en este ámbito de violencia contra la mujer «todavía muy invisibilizada y con escasas condenas», según apunta la denunciante en declaraciones a ABC.

