La Generalitat abre un expediente sancionador a un hospital privado de Cataluña por un caso de violencia obstétrica

La Consejería de Salud de la Generalitat, a través de la Dirección General de Regulación y Ordenación Sanitaria, ha iniciado un expediente sancionador contra el Hospital QuirónSalud de Barcelona por un conjunto de infracciones que ha calificado como «graves» y que podrían ser consideradas ... como violencia obstétrica. La propuesta de sanción impuesta por el Departamento asciende a 6.000 euros de multa y es pionera en Cataluña en este ámbito de violencia contra la mujer «todavía muy invisibilizada y con escasas condenas», según apunta la denunciante en declaraciones a ABC.

Judith (nombre de la afectada que prefiere preservar la identidad) asegura que la asistencia a su parto incurrió en numerosas infracciones. Según consta en su denuncia, la ginecóloga y la comadrona que la asistieron no le facilitaron ningún tipo de información sobre las condiciones en las que se produciría su parto y optaron por inducirlo, pese a estar en una fase muy incipiente de dilatación -estado en el que se desaconseja-, y le practicaron después una cesárea «sin estar indicada» y sin pedirle ningún consentimiento. La denunciante está convencida de que la asistencia a su parto no se ajustó a criterios obstétricos sino «a los intereses de los profesionales».

«Está claro que tenían prisa por adelantar el parto y practicarme una cesárea era lo que más les convenía», asegura la mujer, que tras reclamar insistentemente la documentación sobre su parto al centro y no obtener respuesta se dirigió al Departamento de Salud, que, finalmente actuó y abrió un expediente sancionador al hospital. «En el momento del parto no tenía fuerzas para nada pero después, tras comprobar que conmigo se habían saltado varios protocolos, me decidí a denunciar. No quiero que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé», asegura la afectada, que sufrió estrés postraumático tras la «dura» experiencia.

Noticia Relacionada Casas de parto en España: un modelo en peligro de extinción Ana I. Martínez Nuestro país afronta un 2025 con una sola instalación de este tipo tras el cierre, el pasado año, de las otras tres que había disponibles

Portavoces del Hospital QuironSalud consultados por ABC indican que «ni la matrona ni la ginecóloga trabajan ya en el hospital», y añaden que no harán declaraciones adicionales.

La investigación preliminar de la Consejería, consultada por este diario, concluye que se indujo el parto a la gestante sin informarla previamente ni solicitarle su consentimiento expreso, específico y por escrito, tal y como exige la Ley de Autonomía del Paciente. En el expediente tampoco consta que se proporcionase a la afectada ningún tipo de información sobre la evolución del parto ni sobre la indicación y riesgos de las distintas intervenciones que las sanitarias del Hospital Quirónsalud le practicaron.

Asimismo, concluye que a la mujer se le sometió a 'una cesárea de indicación inespecífica', dado que, a tenor de la información recabada, los motivos que la ginecóloga alegó para practicar la operación no eran veraces. Concretamente, el Departamento de Salut señala que no es posible afirmar que había distocia de dilatación en 8 cm al no haber transcurrido el mínimo de 4 horas sin cambios en las condiciones obstétricas requeridos en una mujer primípara para poder indicar que el parto se había detenido, sino tan solo 1 hora y media. Tampoco era posible sostener que existía malposición fetal, dado que la posición cefálica occipito posterior no se considera como tal, a diferencia de las presentaciones de cara, nalgas o transversa, y, por tanto, no conlleva necesariamente la indicación de una cesárea.

La propuesta de resolución subraya que tampoco se proporcionó a la gestante el preceptivo consentimiento informado para realizar una intervención quirúrgica de indicación no urgente. En este documento se debería haber informado a la paciente sobre los riesgos y alternativas a la cesárea de recurso y haberle solicitado su consentimiento para intervenirla.

Siete tactos vaginales en solo siete horas y media

Por otro lado, también se han detectado otras actuaciones que suponen un grave incumplimiento de los protocolos de práctica clínica y asistencial aplicables a la atención al parto, entre los que destaca el hecho de realizar siete tactos vaginales a la paciente en tan solo siete horas y media, a pesar de que las guías recomiendan realizarlos máximo cada cuatro horas para evitar el riesgo de corioamnionitis -infección de la placenta y líquido amniótico-.

En último lugar, la investigación también ha detectado deficiencias en la documentación contenida en la historia clínica de la mujer: no se registró el partograma (un documento con información esencial sobre el parto y que es obligatorio legalmente que se incluya en la historia clínica), no consta el Plan de Parto de la embarazada (que es exigible según los protocolos de atención al parto), y el documento de consentimiento a la anestesia presentaba carencias (no especificaba el procedimiento anestésico que se le iba a aplicar a la paciente).

Por todo ello, la propuesta de resolución dicta que «la falta continuada de información y la falta del consentimiento informado a la gestante de forma previa a la aplicación de procedimientos quirúrgicos y de procedimientos que presentan riesgos conocidos constituiría una vulneración continuada del principio de autonomía, principio que forma parte de una atención respetuosa con la dignidad humana, y que es uno de los derechos básicos de la prestación de la asistencia en el sistema sanitario catalán y español, sin perjuicio que de la instrucción del expediente se obtenga una valoración diferente de los hechos». El plazo para presentar alegaciones a la investigación termina esta semana.

El expediente sancionador del Departamento de Salut se inició a raíz de la denuncia de Judith, quien alertó de que el hecho de que el parto arrancase la madrugada de un viernes -3 de noviembre de 2023- fue el motivo por el que las profesionales sanitarias del Hospital Quirónsalud de Barcelona «decidieron acelerar el trabajo de parto» mediante una inducción, sin informarla ni pedirle su consentimiento, y finalmente «forzaron que el nacimiento se produjese dentro de su horario laboral a través de una cesárea sin indicación clínica el mismo viernes al mediodía«.

A fecha de hoy la afectada padece estrés postraumático como consecuencia de la deficiente atención recibida durante el parto y está siendo tratada por el equipo de psiquiatría y psicología perinatal del Hospital de Sant Pau de Barcelona.