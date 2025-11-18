Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Los decanos de Educación acuerdan una segunda Selectividad para los maestros y un enfoque más «emocional» de la carrera

Reunidos en Canarias, han aprobado el 'capítulo' de Primaria que aún debe debatirse con el Ministerio de Educación y los sindicatos docentes

Los decanos proponen un exigente 'MIR educativo' para profesores de ESO: máster más largo, el doble de prácticas y examen de acceso

Un colegio de Madrid lleva un aula real a la calle para dar a conocer la metodología del centro
Un colegio de Madrid lleva un aula real a la calle para dar a conocer la metodología del centro EP
Beatriz L. Echazarreta

Beatriz L. Echazarreta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los pocos puntos en los que los decanos estuvieron de acuerdo desde el principio es en que habría una prueba de acceso propia para acceder al grado de Magisterio, algo así como una segunda Selectividad, similar a las pruebas que hacen los ... alumnos de INEF para ser profesores de Educación Física. Ayer, y después de una votación, se aprobó el Libro Blanco de Primaria, un documento en el que se recogen este y otros cambios para la nueva carrera de Magisterio. Hoy está previsto que se acuerden modificaciones sobre el máster obligatorio para el profesorado de Secundaria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app