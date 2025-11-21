Suscribete a
El Rey hace entrega del Toisón de Oro en el Palacio Real

La Cumbre del Clima encara el final con un borrador de acuerdo que excluye la desescalada de combustibles fósiles

El texto propuesto por la presidencia de la COP30 omite los planes de transición hacia energías renovables

Pánico en la Cumbre Climática de Belém tras incendio en la 'Zona Azul' de la COP30

El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago
Isabel Miranda

Madrid

La Cumbre del Clima de Brasil encara su supuesta jornada final con un borrador de acuerdo que excluye la creación de una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles. Tras la accidentada jornada del jueves en la COP30, en la que se ... paralizaron durante horas las negociaciones por un incendio, el nuevo texto en discusión elimina la propuesta para acelerar la acción climática y crear un plan de implantación de energías renovables.

