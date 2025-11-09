Suscribete a
ABC Premium

Cuenta atrás para que la sanidad pública pierda más de mil médicos en los centros de salud

El Gobierno sigue sin prorrogar una medida, a punto de caducar, por la que facultativos jubilados pueden trabajar

Los profesionales denuncian el caos que supondría para la atención primaria la pérdida de estos recursos

Medicina Forense o Análisis Clínicos, entre las especialidades que más falta de profesionales tendrán en 2030

Juan Montilla atiende a una paciente en el centro de salud de Valenzuela
Juan Montilla atiende a una paciente en el centro de salud de Valenzuela VALERIO MERINO
Elena Calvo

Elena Calvo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La continuidad de más de mil médicos de familia y pediatras que trabajan actualmente en centros de salud de toda España está ahora mismo en el aire. Son profesionales que ya podrían estar retirados, pero que se acogieron a la conocida como jubilación activa ... mejorada, una medida que el Gobierno introdujo a finales de 2022 en la Ley General de la Seguridad Social por la que los facultativos pueden extender su actividad hasta los 70 años al tiempo que reciben el 75 por ciento de la pensión que les correspondería por su retiro. Se hizo solo para los que trabajan en atención primaria ante el déficit de profesionales y la sobrecarga de estos servicios y con una vigencia de tres años. Pero ese plazo termina el próximo 28 de diciembre sin que el Ejecutivo haya prorrogado de momento la norma, por lo que los profesionales que se encuentran en esta situación no saben si podrán seguir trabajando a partir de esa fecha ni si otros que entrarán ya en edad de jubilación podrán acogerse a la medida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app