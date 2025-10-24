Cuenta atrás para los okupas de la escuela: el Ayuntamiento les da un mes para abandonar las instalaciones

El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) ha dado un ultimátum a la familia que desde el pasado septiembre okupa una caseta ubicada en el patio de la Escuela Sant Jordi de la localidad, tal y como avanzó este diario en ... su edición del pasado 28 de septiembre. El pasado jueves se aprobó en el pleno municipal, con el apoyo de todas las formaciones políticas, que se recuperara de oficio la posesión del inmueble, que siempre había pertenecido al Consistorio.

Fuentes municipales han explicado a ABC que «ahora se notificará la decisión a los okupas, que dispondrán de un mes de plazo para desalojar la vivienda», que había sido durante años la caseta del conserje de la escuela.

La caseta okupada, que casualmente se encuentra en el mismo barrio en el que reside el líder de ERC,Oriol Junqueras, llevaba años tapiada y, según precisaron a este diario fuentes del Consistorio, «está destinada a acoger la sede de la Asociación de Madres y Padres (AFA) de la escuela según el actual proyecto de reforma del centro».

Los padres del centro se encontraron el primer día de clases con que sus hijos tenían unos «inesperados» compañeros de patio. «Llegamos tras las vacaciones y vimos que en el patio de la escuela de nuestros hijos había okupas instalados y eso, obviamente, no nos gustó nada», señaló en declaraciones a este diario una madre del centro que prefiere mantener el anonimato.

El Ayuntamiento, que ha estado en todo momento en contacto con la dirección del centro, inhabilitó las escaleras que acceden desde la caseta al patio de modo que la entrada a la instalación okupada solo es posible desde la otra puerta que da a la calle, y abrió a los alumnos la zona del recinto escolar que linda con la casa y cuyo acceso se restringió provisionalmente.

La okupación, por parte de una pareja joven y tres menores -un bebé de 12 meses y dos niños de 5 y 7 años- se produjo el pasado día 4 de septiembre, poco antes de que empezara el curso escolar tras la vuelta de las vacaciones de verano, según precisan las citadas fuentes municipales.

Fuentes del Consistorio, que dirige el socialista Miguel Comino, reconocieron en declaraciones a ABC que hay malestar entre la comunidad educativa y aseguran que, junto a los Servicios Sociales y a los responsables de la escuela, están buscando una solución al problema. El tema ha sido debatido en una moción municipal.

«Cuando se tuvo constancia de la okupación, el Ayuntamiento empezó de inmediato el procedimiento administrativo para recuperar la posesión del inmueble, de titularidad municipal», aseguron portavoces del Ayuntamiento que se mostró desde un primer momento comprensivo con la preocupación de la comunidad educativa.

Añadió, asimismo que «el Consistorio comunicó a la Dirección General de Atención a la Infancia (Dgaia) de la Generalitat la situación de los menores de la casa okupada. El caso también se trata en los servicios sociales municipales». Este diario intentó contactar con la dirección del centro escolar pero ésta le remitió al Ayuntamiento.