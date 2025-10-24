Suscribete a
Cuenta atrás para los okupas de la escuela: el Ayuntamiento les da un mes para abandonar las instalaciones

El Consitorio de Sant Vicenç dels Horts aprobó en el Pleno del jueves, con el apoyo de todos los grupos políticos, «recuperar de oficio la posesión del inmueble»

Okupas en el patio de una escuela: «El primer día de clases los encontramos instalados en la caseta del conserje»

En la imagen, uno de los okupas, en la puerta de la vivienda
En la imagen, uno de los okupas, en la puerta de la vivienda
Esther Armora

Barcelona

El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) ha dado un ultimátum a la familia que desde el pasado septiembre okupa una caseta ubicada en el patio de la Escuela Sant Jordi de la localidad, tal y como avanzó este diario en ... su edición del pasado 28 de septiembre. El pasado jueves se aprobó en el pleno municipal, con el apoyo de todas las formaciones políticas, que se recuperara de oficio la posesión del inmueble, que siempre había pertenecido al Consistorio.

