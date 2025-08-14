El CSIF exige un operativo público de incendios, «medios adecuados» y «salarios justos»

La falta de plantilla y medios especializados para prevenir y luchar contra los incendios forestales ha llevado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el «sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado», a demandar un operativo público «eficaz». «La situación es especialmente grave y nos lamentamos que, un año más, llegamos tarde», afirman. Y apuntalan: «Basta de improvisación en la lucha contra los incendios».

Ya se han producido los primeros fuegos del verano en Bocairent (Valencia), Cuenca (Castilla-La Mancha), la zona de Sesa-Antillón de Huesca (Aragón) o Extremadura —comunidad donde se han declarado hasta 4 incendios forestales en los últimos 10 días—. En este contexto, piden «todos los puestos cubiertos y condiciones laborales dignas que garanticen la protección de nuestros bosques y comunidades».

«Una prevención efectiva, más recursos y una coordinación urgente entre administraciones para combatir los incendios forestales y salvar vidas», aclaran. Y señalan que «la falta de inversión en este ámbito es alarmante, con un nulo compromiso por parte de las administraciones para garantizar un dispositivo de extinción robusto y preparado». Por eso, el sindicato reclama «medios adecuados» y «salarios justos» para los profesionales.

La situación por comunidades

Los delegados de CSIF en las diferentes comunidades autónomas han constatado que el número de operativos es insuficiente. Galicia, por ejemplo, afronta el periodo de alto riesgo de incendios «sin que se hayan cubierto la totalidad de las plazas estructurales», afirman. El operativo de efectivos en Castilla y León «también es insuficiente, sobre todo en medios de vigilancia y de primera intervención».

Castilla-La Mancha, por su parte, «aún cuenta con bases de bomberos forestales cerradas y autobombas que no están operativas, lo que provocará retrasos graves en la respuesta inicial contra un incendio». Además, «hay cientos de bomberos forestales en paro esperando a ser contratados».

La Comunidad de Madrid «tampoco cuenta con agentes forestales suficientes para cubrir el servicio durante las 24 horas de los siete días de la semana, lo que obligará a responder a las emergencias sin recursos suficientes y a que el personal contra el fuego se exponga a riesgos innecesarios». En este sentido, el número de EPIs (Equipos de Protección Individual) en Cantabria «son insuficientes y hay también escasez de vehículos para agentes forestales y cuadrillas».

La falta de EPIs y de ropa de trabajo adecuada «también es otro problema para el personal de extinción de incendios forestales en Andalucía, junto con la falta de personal«. Los vehículos furgoneta destinados a tareas de prevención, extinción y vigilancia no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad necesarios para su uso, según ha detectado el CSIF.

Por último, la Comunidad Valenciana exige que «se faciliten los medios humanos y materiales necesarios para que el personal encargado de la extinción de incendios forestales desempeñe su labor con seguridad y eficacia».

En resumen, «descontrol de recursos, escasez de equipos de protección e incumplimiento de requisitos de seguridad en vehículos y materiales», que ponen en riesgo a los bomberos y agentes forestales y medioambientales en las distintas comunidades autónomas.