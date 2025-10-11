El criadero clandestino de los horrores: el Seprona halla 250 cadáveres de animales y casi 200 agonizantes en una nave de Ordes (La Coruña)

El Seprona ha desmantelado un criadero de animales clandestino que operaba en un almacén de Mesón do Vento, en el municipio de Ordes (La Coruña), en el que se han encontrado 250 cadáveres de animales. principalmente perros y aves. Muchos de ellos presentaban diversos estados ... de descomposición y algunos incluso estaban momificados. Además, 171 ejemplares fueron encontrados agonizantes o en riesgo vital, "en condiciones de salubridad y bienestar extremadamente deficientes". El responsable ha sido detenido por los agentes.

Al entrar en la nave, los efectivos descubrieron el criadero de los horrores. Los restos de los animales muertos, entre ellos 28 chihuahuas, se encontraban junto a animales vivos que, ante la falta de alimentos y agua, comían los restos cadavéricos. Además, las perreras y jaulas estaban totalmente cubiertas de excrementos.

Los animales que han sobrevivido se encontraban en condiciones extremas debido a la insalubridad del lugar. Entre ellos había perros, chinchillas, caballos enanos, gallinas, patos y diversas aves. Entre estas últimas, se incautaron especies exóticas y protegidas incluidas en el Apéndice II del Convenio Cites, como dos cacatúas rosas y dos guacamayos, uno rojo y otro azul y amarillo.

Un efectivo rescata a un guacamayo de su jaula GuArdia Civil

Debido a las condiciones deficientes, que suponían un grave riesgo para la vida de los animales, todos los ejemplares vivos han sido recogidos y reubicados en centros adecuados para su recuperación y bienestar.

En el transcurso de la inspección, la Guardia Civil también localizó un gran acopio de medicamentos y material veterinario de uso profesional que se encontraba sin receta y, en gran medida, caducado.

Por estos hechos, el Seprona de La Coruña ha instruido diligencias por los supuestos delitos de maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional en el ámbito de veterinaria. Las diligencias, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ordes.

La inspección se llevó a cabo en colaboración con inspectores-veterinarios del servicio de Patrimonio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta y del servicio de control de riesgos ambientales de la Consejería de Salud.

La Xunta recibió la autorización judicial para proceder a retirar desde el pasado viernes los restos de los animales muertos que fueron localizados en esta nave.