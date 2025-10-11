Suscribete a
El criadero clandestino de los horrores: el Seprona halla 250 cadáveres de animales y casi 200 agonizantes en una nave de Ordes (La Coruña)

En el local había perros, aves exóticas, chinchillas y caballos enanos en pésimas condiciones de salubridad. El responsable ha sido detenido

 

Un agente atiende a uno de los animales del criadero desmantelado en Ordes, La Coruña
Un agente atiende a uno de los animales del criadero desmantelado en Ordes, La Coruña Guardia Civil

ABC

El Seprona ha desmantelado un criadero de animales clandestino que operaba en un almacén de Mesón do Vento, en el municipio de Ordes (La Coruña), en el que se han encontrado 250 cadáveres de animales. principalmente perros y aves. Muchos de ellos presentaban diversos estados ... de descomposición y algunos incluso estaban momificados. Además, 171 ejemplares fueron encontrados agonizantes o en riesgo vital, "en condiciones de salubridad y bienestar extremadamente deficientes". El responsable ha sido detenido por los agentes.

