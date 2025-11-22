La COP11 sobre control del tabaco no consigue acuerdos significativos: «Hay una larga trayectoria de interferencias de la industria tabacalera»

Suscribete a
La Conferencia Internacional para el Control del Tabaco alcanzó acuerdos en cuestiones de medio ambiente y responsabilidad legal de los países miembros

María Teresa Benítez de Lugo

Tras seis días de intensas negociaciones, en Ginebra, la undécima sesión de la Conferencia Internacional para el Control del Tabaco (COP11) finalizó con resultados poco concluyentes sobre la prohibición del consumo de tabaco y de sus productos derivados aunque alcanzó consenso en ... cuestiones relativas al medio ambiente y a la responsabilidad legal de los países miembros.

