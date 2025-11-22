La COP11 sobre control del tabaco no consigue acuerdos significativos: «Hay una larga trayectoria de interferencias de la industria tabacalera»

Tras seis días de intensas negociaciones, en Ginebra, la undécima sesión de la Conferencia Internacional para el Control del Tabaco (COP11) finalizó con resultados poco concluyentes sobre la prohibición del consumo de tabaco y de sus productos derivados aunque alcanzó consenso en ... cuestiones relativas al medio ambiente y a la responsabilidad legal de los países miembros.

La celebración de esta conferencia internacional ha coincidido con el veinte aniversario del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). Sin embargo, aunque este instrumento ha salvado millones de vidas en el mundo aún no ha podido acabar con esta epidemia silenciosa que amenaza especialmente a los jóvenes y a los habitantes de los países más pobres del planeta.

Los puntos en los que los 1.600 representantes presentes lograron el consenso fueron cuestiones relativas al control del tabaco y al medio ambiente. También sobre el aumento de recursos para el control del tabaco, propuestas innovadoras de control y otros asuntos relacionados con la responsabilidad legal de la industria tabacalera y los daños que provoca.

Según explicó Andrew Black, responsable de la Secretaría de la OMS ante el CMCT, ante la prensa, «esta vez no se ha logrado consenso respecto a dos temas importantes: la nocividad de los productos contenidos en el tabaco y la obligación que tienen las partes de luchar contra productos que contengan nicotina».

La gran cantidad de países presentes, 160 de los 193 que forman parte del CMCT, no fue suficiente para avanzar en las cuestiones más espinosas de la agenda, como la regulación de los productos derivados de la nicotina. Las maniobras orquestadas por la industria tabacalera para no ver diezmados sus intereses fue crucial a la hora de valorar este resultado.

«Las partes tienen que avanzar», declaró Black. «Sería mejor conseguir consenso pero no lo logramos. Nuestro objetivo ha sido el de conseguir el consenso sin ir a votación para poder tratar más temas y no bloquear las discusiones », explicó. De acuerdo con Reina Roa, la presidenta de la Conferencia «hemos trabajado dentro del más amplio y constructivo multilateralismo».

«Es un éxito que la mayoría de las partes acepten regular la oferta y la demanda y rechacen cualquier vínculo con la industria tabacalera ». «Hemos hablado sobre nuevos productos derivados del tabaco y la COP11 insta a tomar medidas de regulación y de prohibición de los mismos», señaló Roa.

Los resultados más concretos se lograron sobre el respeto al medio ambiente. Los participantes reconocieron el daño que hacen las colillas de cigarrillos en el exterior y la necesidad de promover entre los estados miembros la idea de que la lucha contra el tabaquismo engloba igualmente a los productos derivados del mismo como los cigarrillos electrónicos.

También se abordó la cuestión de la responsabilidad legal prevista en el Artículo 19 del CMCT que invita a las partes a considerar la adopción de medidas legislativas para afrontar la responsabilidad civil y penal relacionada con el control del tabaco. Se aprobó una decisión clave que invita a los estados a reforzar la aplicación de este artículo mediante una mayor cooperación entre las partes.

La conferencia también abordó el punto 4.5 del orden del día, que trata de la obligación de las partes de implementar medidas para prevenir y reducir la adicción a la nicotina, así como proteger dichas medidas frente a la interferencia de la industria tabacalera, especialmente en relación con la comercialización de nuevos productos mediante afirmaciones de salud no comprobadas.

Cada vez existe una mayor conciencia entre las partes sobre la necesidad de reforzar la aplicación del artículo 5.3, con el fin de proteger las políticas de control del tabaco de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, resguardando efectivamente el tratado de los intentos de la industria por obstaculizar el progreso en este ámbito.

«A pesar de los medios de presión desplegados por la industria tabacalera y sus intentos de injerencia queremos destacar que sus posturas son incompatibles con el CMCT», explicó Roa durante la conferencia de prensa. «Reconocemos que hay una larga trayectoria de interferencias de la industria tabacalera pero la obligación de los gobiernos es proteger la salud pública», detalló.

Los portavoces de la COP11 reconocieron que los resultados podrían haber sido más ambiciosos si la Unión Europea (UE) se hubiese presentado con un postura común. «Los veintisiete países de la UE difieren sobre algunos puntos y esto no ayuda a las negociaciones». Algunos estudios cifran en un millón de puestos de trabajo los que se perderían en Europa de prohibirse el tabaco y sus derivados.