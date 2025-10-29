CONTENIDO EXTERNO
Contacto directo con nuestro sector agroalimentario
El Salón de Agricultura y Ganadería se estrena como gran propuesta de acercar a la sociedad a un sector económico tan esencial
EXPO SAGRIS, organizado por IFEMA MADRID en colaboración con ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible) como asociación promotora, celebra su primera edición en IFEMA MADRID. Y lo hace con una vocación divulgativa (no es feria profesional), para que los asistentes, de todas las edades, puedan ... comprobar, in situ, cómo funcionan una almadraba, un invernadero, etc. Una experiencia que, además, se puede completar con la extensión digital, 24/7, todos los días del año de la plataforma Liveconnect.
Experiencias que, como destaca César Marcos, director de comunicación de ALAS, harán que el público conozca más, mejor «un sector tan importante para la economía española, con excepcionales cifras de exportación. Una apuesta por los productos del país en la que se subrayará la importancia de aspectos como la tecnología, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria». Un encuentro que tiene como referencia al Salón Internacional de la Agricultura de París (en esta primera edición han confirmado asistencia el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y varios consejeros de CC.AA., a la espera de confirmación de un alto representante europeo).
Marcos incide en la condición divulgativa de este encuentro, «con experiencias sensoriales, desde estudiantes de Primaria a público de más edad, con el objetivo de recordar la importancia del origen de los alimentos y de 'ponerle rostro' a quienes lo hacen posible, en un sistema de producción, el europeo, que es el más exigente del mundo junto con el japonés». Propósito que, por supuesto, contempla la información y vías de networking profesional y en el que se realzará la importancia, por ejemplo, de las cooperativas, de la agricultura de precisión, etc.
Toda una experiencia
Un recorrido, por lo tanto, desde la planificación y producción a la distribución, que cuenta con la experiencia de ALAS, asociación que agrupa a ASAJA, AEAC.SV, COAG, FEPEX, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, además de AEPLA, ANOVE y Foro Interalimentario, que forman el Comité Organizador del Salón, junto a Agroforestales, AMETIC a través de su grupo de trabajo AgriFood Tech, Fenacore y FIAB. Como destacan desde la organización: «El objetivo es acercar el campo a la ciudad y convertir el mundo rural, agrícola y ganadero en una experiencia urbana para ciudadanos de Madrid y alrededores. EXPO SAGRIS nace como punto de encuentro clave para el sector agroalimentario, como espacio diseñado para disfrutar, aprender y sorprenderse en familia».
Otro de los aspectos a destacar entre los diversos encuentros y ponencias (más de 100 actividades) es la evidencia de que la agricultura y la ganadería son sectores del futuro, una opción laboral atractiva y una inversión refugio. Todo un desafío de relevo generacional, constatado por los datos del último censo agrario del ministerio: cuatro de cada diez jefes de explotación son mayores de 65 años, casi el 70% es mayor de 55 y solo el 0,5% son menores de 25. Y el Foro Económico Mundial prevé que de aquí a 2030 el mayor crecimiento del empleo en términos absolutos se produzca en los trabajadores de primera línea, entre los que están agricultores y ganaderos.
«Un contexto (destacan desde la organización) en el que la superficie agraria útil de España (SAU) supone más de 23 millones de hectáreas, casi la mitad del territorio español, de las cuales casi 17 millones de hectáreas son de cultivo con aproximadamente 900.000 explotaciones agrarias. En lo que respecta al sector ganadero, en España existen más de 25 millones de cabezas de ganado porcino y más de 16 millones de ganado ovino según el documento elaborado por el MAGRAMA». Otro dato a tener en cuenta: de acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA), el sector agroalimentario ocupa a cerca de 800.000 personas, el 3,6% del empleo nacional.
Talleres, degustaciones y premios en reconocimiento a la labor de los profesionales del sector también forman parte de esta primera cita con EXPO SAGRIS, la semilla de una destacada iniciativa para que conozcamos mejor el resultado del esfuerzo diario de la agricultura y la ganadería españolas.
Datos útiles
- Lugar: Pabellón 4, núcleo de conexión 4-6 y la Plaza La Avenida, IFEMA MADRID
- Fechas: 6 al 8 de noviembre
- Entrada: Público general (consultar web)
- Más información: www.ifema.es/exposagris
