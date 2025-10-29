Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este martes 4 de noviembre

CONTENIDO EXTERNO

Contacto directo con nuestro sector agroalimentario

El Salón de Agricultura y Ganadería se estrena como gran propuesta de acercar a la sociedad a un sector económico tan esencial

EXPO SAGRIS celebra su primera edición en IFEMA MADRID, con una destacada vocación divulgativa
EXPO SAGRIS celebra su primera edición en IFEMA MADRID, con una destacada vocación divulgativa

EXPO SAGRIS, organizado por IFEMA MADRID en colaboración con ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible) como asociación promotora, celebra su primera edición en IFEMA MADRID. Y lo hace con una vocación divulgativa (no es feria profesional), para que los asistentes, de todas las edades, puedan ... comprobar, in situ, cómo funcionan una almadraba, un invernadero, etc. Una experiencia que, además, se puede completar con la extensión digital, 24/7, todos los días del año de la plataforma Liveconnect.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app