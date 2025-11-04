Suscribete a
El Consejo de Estado reprocha al Gobierno que traslade una «carga financiera incierta» a las autonomías con la ley ELA

El órgano consultivo critica que Sanidad subestime el impacto para las arcas que supone ampliar la norma a otras enfermedades irreversibles

La ministra de Sanidad, Mónica García, este lunes durante un viaje a Barcelona
La ministra de Sanidad, Mónica García, este lunes durante un viaje a Barcelona EFE
Elena Calvo

Elena Calvo

Las comunidades autónomas han criticado en varias ocasiones las consecuencias que tienen para sus cuentas las medidas aprobadas por el Gobierno central. El 'yo invito y tú pagas', como lo han calificado las regiones para denunciar que el Ejecutivo no acompaña de fondos suficientes las ... decisiones que adopta y que corresponde a las autonomías implantar. Ahora, el Consejo de Estado respalda estas afirmaciones al criticar que el Ministerio de Sanidad haya subestimado el impacto presupuestario de ampliar la ley ELA a otras enfermedades, trasladando «una carga financiera incierta» a las comunidades.

