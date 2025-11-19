Suscribete a
El Congreso convalida las ayudas de la ley ELA, que aún no llegan a los enfermos

Los diputados reprochan al Gobierno que haya tardado un año en financiar la norma

El Consejo de Estado reprocha al Gobierno que traslade una «carga financiera incierta» a las autonomías con la ley ELA

La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales: las zonas de España afectadas

Padcientes de ELA, el año pasado en el Congreso
Elena Calvo

No sin reproches por la tardanza del Gobierno a la hora de financiar la ley ELA, el Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el real decreto-ley por el que se establecen ayudas económicas para los cuidados de los afectados por esclerosis ... lateral amiotrófica y otras enfermedades irreversibles y de curso complejo. El Ejecutivo aprobó esta norma hace algo menos de un mes, a punto de que la ley cumpliera un año en vigor sin que las prestaciones llegaran a los enfermos.

