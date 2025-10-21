Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Conducir desde los 17 años y evaluaciones a partir de los 80, así será el nuevo carné europeo

La UE da luz verde a un nuevo carné digital y a cambios para adelantar la edad de conducción en Europa

La Unión Europea permitirá a los jóvenes de 17 años conducir coches y camiones

Coches atascados en Madrid
Coches atascados en Madrid
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la legislación sobre permisos de conducir en Europa, que tiende a armonizar los criterios en cuanto la obtención y las renovaciones y generaliza la digitalización de un documento que necesitan prácticamente todos los europeos. ... La aprobación es definitiva, puesto que ya se había cerrado en marzo el acuerdo con el Consejo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app