Conducir desde los 17 años y evaluaciones a partir de los 80, así será el nuevo carné europeo

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la legislación sobre permisos de conducir en Europa, que tiende a armonizar los criterios en cuanto la obtención y las renovaciones y generaliza la digitalización de un documento que necesitan prácticamente todos los europeos. ... La aprobación es definitiva, puesto que ya se había cerrado en marzo el acuerdo con el Consejo.

La nueva normativa establece un periodo de prueba de, al menos dos años, para los nuevos conductores; permite la conducción con acompañante cualificado para los jóvenes de 17 años; y la posibilidad de obtener un permiso de conducir profesional de camión a partir de los 18 años. Para los más jóvenes (16 años) aparece la nueva categoría B1 que permite conducir ciertos vehículos (triciclos o cuatriciclos de la categoría L7e) la mayoría eléctricos, destinados a movilidad urbana.

El descenso de la edad para conducir camiones se atribuye a la necesidad de hacer frente a la penuria en el sector del transporte, aunque a esa edad solo se permitirá la conducción de camiones de servicios de emergencia (como ambulancias o bomberos), de mantenimiento o de aquellos sujetos a pruebas de carretera o los vehículos de menos de 7.500 kg. También se adelanta a los 21 años el permiso de conducción de conducir de autobús.

A cambio, todos los conductores noveles deberán conocer los riesgos de los ángulos muertos, los peligros del uso del teléfono, y ser más conscientes de los peatones, niños, ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública. Los dos primeros años se consideran un periodo de prueba y por ello las tasas máximas de alcoholemia permitidas serían aún más estrictas, y las multas por conducción peligrosa, más severas.

Todos los países podrán introducir un nuevo permiso de conducir digital accesible a través de un teléfono inteligente que por ahora no implica la desaparición del carné físico.

Una de las modificaciones más destacadas tiene que ver con la validez del carnet, que en los países que así lo determinen puede ser de 15 años y eso incluirá a las personas mayores de 65 años. En varios países donde el carné de conducir no se renueva nunca esto supone un cambio sustancial de costumbres que esta fórmula intenta amortiguar.

La superación de un reconocimiento médico no será obligatoria para la renovación en todos los países, pero sí en aquellos que lo deseen (España entre ellos). Donde no se mantiene el reconocimiento médico se utilizará una autoevaluación con un protocolo adicional.

Una vez publicada esta nueva directiva, los países tendrán cuatro años para transponerla a su legislación nacional.