Condenado a seis meses de prisión el ex sargento mayor británico acusado de agredir sexualmente a una joven soldado que acabó suicidándose

El ex sargento mayor del ejército británico Michael Webber ha sido condenado a seis meses de cárcel por agredir sexualmente a la soldado Jaysley Beck, que terminó suicidándose después de que no se investigara el ataque, informa 'The Guardian'. Los hechos ocurrieron el pasado ... mes de julio de 2021, cuando la joven tan solo tenía 19 años.

Cuando se produjo la agresión, Beck contó a sus superiores lo que había sucedido. Sin embargo, no se denunció a la Policía y la animaron a aceptar una carta de disculpas del acusado. Cinco meses después de los hechos, en diciembre, la joven se suicidó.

La investigación sobre la muerte de la chica acabó dándole la razón: cuando acabó, el forense, Nicholas Rheinberg, aseguró que sí que habría que haber dado aviso a la Policía de lo que estaba ocurriendo y que, de hecho, se había infringido la normativa del Ejército al no dar parte. De hecho, informa 'The Guardian' esta manera de actuar del Ejército había llevado a que la mujer se quitara la vida.

En la vista de este viernes, el tribunal ha escuchado la historia y el cómo Webber propuso un juego a la joven, para después tocarle el muslo e intentar besarla. El acusado tenía entonces 39 años. La chica, tras esto, se escondió de él y pasó la noche en su coche. Según ha expresado el juez, el exsargento fue ascendido aun después de los hechos.

La madre de la chica, Leighann McCready ha relatado que estos hechos destrozaron la fe que la joven tenía en un sistema «que debía protegerla». También que tanto lo que hizo como la manera de tratar el caso «causaron un daño irreparable» en su hija.

Tras dejar el ejército, el acusado trabaja de camionero y recibe además una pensión militar mensual de unas 1.200 libras. Tal como ha afirmado Matthew Scott en representación de Webber, en declaraciones recogidas por 'The Guardian', «acepta que de alguna manera sus acciones de aquella noche contribuyeron al trágico desenlace».

Por su parte, informa el rotativo británico, desde el ejército han afirmado que se tendría que haber hecho «mucho más» para proteger a la joven. Asimismo, han anunciado que se trabaja en reformas que brinden a los miembros del ejército «la confianza necesaria para denunciar delitos sexuales y comportamientos inapropiados».