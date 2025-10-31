Suscribete a
Condenado a seis meses de prisión el ex sargento mayor británico acusado de agredir sexualmente a una joven soldado que acabó suicidándose

La joven, entonces de 19 años, fue alentada a no dar aviso a la Policía y a aceptar una carta de disculpas del acusado, de 39 años

La joven, junto a su madre, en una imagen de archivo.
La joven, junto a su madre, en una imagen de archivo. AFP

El ex sargento mayor del ejército británico Michael Webber ha sido condenado a seis meses de cárcel por agredir sexualmente a la soldado Jaysley Beck, que terminó suicidándose después de que no se investigara el ataque, informa 'The Guardian'. Los hechos ocurrieron el pasado ... mes de julio de 2021, cuando la joven tan solo tenía 19 años.

