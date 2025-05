Cónclave para el nuevo Papa, en directo: fumata blanca o negra, candidatos, votación y última hora desde el Vaticano hoy

Sigue en directo la última hora sobre el Cónclave y conoce si hay fumata blanca o negra, los posibles candidatos a ser el nuevo Papa, los votos necesarios y las reacciones desde el Vaticano hoy.

No te pierdas ningún detalle de la histórica cita que ha dado comienzo este miércoles a las 10.00 de la mañana con la 'Misa pro eligendo Papa', en la Basílica de San Pedro.

Los cardenales electores acompañados de otras 100 personas atienden a la 'Misa pro eligiendo Papa', que marca el comienzo del proceso del cónclave. La Basílica de San Pedro es el escenario de esta particular homilía, antes del encierro de los purpurados en la Capilla Sixtina.