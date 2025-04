El cónclave que elegirá nuevo Papa empezará el 7 de mayo

El cónclave en el que se elegirá al que será nuevo Papa tras la muerte de Francisco comenzará el próximo 7 de mayo.

Las reglas establecen que antes de que se inicie el cónclave deben haber pasado 15 días desde el fallecimiento del Papa, con el objetivo de que los cardenales que viven en los países más alejados tengan el suficiente tiempo para llegar. También para poder intercambiar sus opiniones sobre el futuro de la Iglesia y del mundo. Es cuando tienen claras cuáles deben ser las prioridades del próximo pontificado cuando ponen fecha para el comienzo de ese cónclave.

El objetivo es dar con un candidato de unidad que, además de lograr el voto de la mayoría de los cardenales pueda asegurar esa unión durante todo el pontificado. Para elegirlo, pueden votar los cardenales menores de 80 años, llamados «cardenales electores». Es un grupo muy variado formado por 135 purpurados de todos los continentes, aunque en este cónclave se espera que participen 134, pues el cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo emérito de Valencia, no lo hará por cuestiones de salud.

Las reglas son muy sencillas: el único mecanismo es el voto secreto; no son válidas elecciones por proclamación o por compromisarios, como en el pasado. Para ser elegido, hacen falta al menos dos tercios de los votos, o dos tercios más uno si no puede hacerse una división neta; y no pueden hacerse promesas electorales o pactos, ni aceptar vetos de ninguna clase, por ejemplo, por parte de gobiernos, instituciones religiosas, etnias o multinacionales.

Las reglas del Cónclave se han ido mejorando a lo largo de la historia. Juan Pablo II reelaboró y unificó la legislación precedente con la constitución apostólica 'Universi Dominici Gregis', que Benedicto XVI modificó en dos ocasiones. El Papa Francisco ha preferido no tocar nada.

Durante el Cónclave, se encerrarán en el Vaticano hasta que elijan un nuevo Pontífice. No podrán mantener contacto con el exterior, ni leer la prensa, ver la televisión, hacer o recibir llamadas, enviar correos o tuitear. Se confinarán en Casa Santa Marta para dormir, comer y celebrar misa. Saldrán de allí solo para ir, a pie o en autobús, hasta la Capilla Sixtina, y nadie se les podrá acercar durante el recorrido.