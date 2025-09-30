Suscribete a
Las comunidades del PP exigen por carta a Mónica García memorias técnicas y económicas antes de debatir el Estatuto Marco

Sanidad rechaza negociar una norma específica para los médicos para frenar la huelga convocada para el viernes

Sanidad blindará por ley las lenguas cooficiales en los hospitales públicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, este lunes
La ministra de Sanidad, Mónica García, este lunes EP
Elena Calvo

Elena Calvo

La ministra de Sanidad, Mónica García, se enfrenta a una semana clave en lo que se refiere a una de las principales normas que impulsa su cartera: la reforma del Estatuto Marco, la ley por la que se regulan las condiciones laborales del personal ... que trabaja en el sistema sanitario. Este miércoles los sindicatos que participan en la negociación han convocado una concentración frente al ministerio para manifestar su descontento con el último borrador, que consideran que «mantiene la precariedad laboral» de los profesionales. El viernes los médicos irán a la huelga, la segunda en menos de medio año, también por el rechazo al texto. Y además, este martes, los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el PP han remitido una carta a García en la que le exigen que les presente memorias técnicas, jurídicas y económicas que avalen las medidas contempladas antes del debate previsto para este jueves.

