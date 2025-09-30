Las comunidades del PP exigen por carta a Mónica García memorias técnicas y económicas antes de debatir el Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, se enfrenta a una semana clave en lo que se refiere a una de las principales normas que impulsa su cartera: la reforma del Estatuto Marco, la ley por la que se regulan las condiciones laborales del personal ... que trabaja en el sistema sanitario. Este miércoles los sindicatos que participan en la negociación han convocado una concentración frente al ministerio para manifestar su descontento con el último borrador, que consideran que «mantiene la precariedad laboral» de los profesionales. El viernes los médicos irán a la huelga, la segunda en menos de medio año, también por el rechazo al texto. Y además, este martes, los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el PP han remitido una carta a García en la que le exigen que les presente memorias técnicas, jurídicas y económicas que avalen las medidas contempladas antes del debate previsto para este jueves.

En concreto, en la misiva los consejeros populares recuerdan a la ministra que han manifestado en varias ocasiones la necesidad de contar con memorias técnicas, jurídicas y económicas que avalen las medidas contempladas en el actual borrador de reforma del Estatuto Marco sin que Sanidad se las haya hecho llegar hasta el momento. Critican que ya lo expusieron tanto en una reunión del Consejo Interterritorial del pasado julio como posteriormente en un encuentro de los equipos de recursos humanos en Oviedo.

Ante la convocatoria del Foro Marco prevista para este jueves-en la que participarán ministerio, comunidades autónomas y sindicatos- para debatir el texto, las autonomías reclaman de nuevo esos documentos que consideran necesarios para poder realizar una valoración de las medidas que plantea el Ministerio de Sanidad.

Las comunidades gobernadas por el PP afirman también en la misiva que están a favor de que se reforme el Estatuto Marco, en lo que coinciden con sindicatos y ministerio, pero insisten en que «debe hacerse con lealtad institucional, con rigor y con la seriedad que una tarea de esta envergadura requiere» para llegar a un texto de consenso que, además de beneficioso para los profesionales sea aplicable en la práctica por las autonomías, que son las que tienen las competencias en sanidad.

Así, hacen hincapié en que se les facilite la documentación con el tiempo suficiente para poder analizarla y realizar las aportaciones que consideren oportunas para la reforma de la ley.

Reunión con el comité de huelga

Además, este martes el Ministerio de Sanidad ha mantenido una reunión con el comité de huelga, compuesto por representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz, los convocantes del paro. Tras el encuentro, el departamento de Mónica García ha tachado de «inaceptable» la exigencia de las organizaciones de negociar una norma específica para los médicos para desconvocar la huelga.

El ministerio insiste en que su propuesta incluye un capítulo específico para los médicos en el que se introducen mejoras para el colectivo, opinión que los sindicatos compuestos por estos profesionales no comparten.