Comunidades del PP denuncian un reparto discriminatorio de los fondos del Gobierno para dependencia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, ha anunciado este jueves que transferirá a las comunidades autónomas más de 783 millones de euros para financiar el sistema de atención a la dependencia. Al término de la reunión del Consejo Territorial de Derechos Sociales, que reúne a ministerio y consejerías autonómicas, su equipo ha enviado un comunicado donde precisan la cifra concreta que el Estado aportará, esto es, 783.197.420 euros. Rápidamente, se han sucedido las críticas de varios gobiernos del PP, que tildan el reparto de discriminatorio entre unas comunidades y otras.

Por su parte, el gabinete de Bustinduy ha sacado pecho de la cifra: «Esta cantidad es, por tercer año consecutivo, la más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a los gobiernos autonómicos a través de los convenios firmados entre Derechos Sociales y cada uno de ellos». Y han añadido: «Con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio», añaden.

Noticia Relacionada La Junta exige al Gobierno que financie la dependencia en Andalucía al mismo nivel que en el País Vasco José María Aguilera La administración regional denuncia que el Estado destina para Euskadi el 50% en este apartado mientras que en la Comunidad Andaluza sólo aporta el 35%

El ministro defiende que la financiación al alza en dependencia se mantiene desde el año 2023, cuando se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado —el Gobierno lleva desde entonces con ellos prorrogados al no tener mayorías parlamentarias sólidas para sacar los nuevos adelante— y, esgrimen, que eso demuestra el compromiso del Ejecutivo por «reforzar» la dependencia después de los recortes de 2012 con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

No obstante, no es suficiente para determinadas comunidades gobernadas por el Partido Popular y para entidades del sector de la dependencia, que denuncian que el aporte del Estado no cumple con todas las comunidades el porcentaje planteado en la ley. «El Gobierno de España debería asumir el 50% del gasto total en dependencia; no del nivel acordado, sino del total, porque de no hacerlo está amenazando la viabilidad del sistema público de dependencia aragonés. Los dependientes aragoneses no son menos que los vascos», ha expresado este jueves la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, según recoge Europa Press.

El mes pasado, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) emitió un comunicado reprochando un «trato discriminatorio e inadmisible» porque al País Vasco se le concede el 50 por ciento de la financiación (lo que estipula la legislación de dependencia), mientras que a otras comunidades se les niega ese porcentaje. Algunas reciben solo el 27 por ciento de aportación estatal. Andalucía, por ejemplo, solo recibe el 35 por ciento, según ha denunciado el gobierno popular de Juanma Moreno.

Eso sí, la FED también explicó que ni PSOE ni PP han corregido esto cuando han llegado al Gobierno central porque «nunca se ha cumplido» la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que establece que la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) debe realizarse al 50 por ciento entre el Estado y las comunidades autónomas.

El Ministerio de Derechos Sociales no ha hecho ninguna valoración en su comunicado sobre las críticas de las comunidades y se limitó a señalar que «fueron los propios gobiernos autonómicos» los que en 2021 aprobaron con qué indicadores y criterios se mediría el reparto de la inversión, ya que cada comunidad recibiría una partida diferente cada año según su situación.