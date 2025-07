La comunidad educativa se planta ante el fracaso del sistema en Cataluña: «Urge un plan, no podemos esperar a que nos salve la OCDE»

El malestar era latente desde hace años pero los «desastrosos» resultados de las últimas pruebas de competencias básicas -evalúan el nivel de conocimiento de los alumnos de sexto curso de Primaria y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)- que se dieron a conocer el ... pasado viernes y han vuelto a constatar el bajo nivel del alumnado catalán en áreas estratégicas como las matemáticas, las ciencias o el inglés, han sido el detonante. La consejera catalana de Educación, Esther Niubó, ya preparó el terreno hace unas semanas advirtiendo de que «los resultados no serán buenos» pero verlos finalmente sobre el papel han hecho reaccionar a profesores, sindicatos y expertos.

El nuevo varapalo a la educación catalana se añade a los fracasos cosechados por Cataluña en las pruebas internacionales de los últimos años. Las evaluaciones más relevantes -informe PIRLS 2023 (mide la comprensión lectora), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) y PISA 2024 (el alumnado catalán quedó a la cola de Europa en las competencias más imprescindibles)- han suspendido a los alumnos catalanes con contundencia , ahora las pruebas de final de etapa que organiza la Generalitat no reflejan un cambio de tendencia sino más bien lo contrario y auguran un nuevo «batacazo» para el próximo informe PISA 2025, que se hará público en otoño.

La comunidad educativa catalana considera que en materia educativa ya se han traspado líneas rojas, y reclama «un plan urgente» para reconducir la situación. «No podemos esperar a que la OCDE nos dé las soluciones. Necesitamos actuar ya y realizar los cambios estructurales que permitan dar un giro al desastre», coinciden docentes y pedagogos consultados por este diario. En septiembre de 2024, la Consejería de Educación anunció que Cataluña pediría ayuda a la OCDE para reflotar su educación. Cuatro meses después, en enero de 2025, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cerró, con un apretón de manos, el pacto con el director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Andreas Schleicher. El plan contempla que la Generalitat pague 1,48 millones hasta 2028 al organismo europeo por indicarle los puntos débiles del sistema y extenderle la receta para recuperarlo.

Un mes antes, en mayo, el Departamento de Educación presentó el Marco para la Mejora de la Lengua y las Matemáticas, una estrategia global que incluye 30 medidas orientadas a revertir los bajos resultados educativos de los últimos años. El plan, que se desplegará a partir del próximo curso, contará con una inversión de casi 130 millones de euros entre 2025 y 2028.

La consellera Esther Niubó calificó el paquete de medidas como un «trampolín para revertir los malos resultados educativos» y aseguró que debe marcar «un antes y un después en nuestro sistema educativo». Este fin de semana, tras trascender los malos resultados en las competencias básicas, la consejera catalana lanzaba más medidas adicionales como la contratación de 150 nuevos auxiliares de conversación en lengua inglesa y acciones para mejorar la formación del profesorado en Ciencias.

Sindicatos y expertos consideran «parches» todas las acciones anunciadas por la Generalitat y piden un «plan urgente» para revertir la situación que vaya más allá del acuerdo con la OCDE. «No podemos esperar tanto, nuestra educación está en la UCI y necesita acciones rápidas y contundentes», coinciden profesores consultados por este diario.

«Los resultados son cada vez peores»

Marga Romartínez, responsable de Pública no Universitaria del sindicato CC.OO. de Cataluña, subraya en declaraciones a este medio la necesidad de «actuar de forma inmediata sobre los problemas estructurales del sistema» para revertir esta situación. «Los resultados son cada vez peores, aunque anuncie medidas puntuales la consejera si no bajan las ratios y se contrata más profesorado para atender la diversidad en las aulas la situación no mejorará», afirma la portavoz sindical. «Todo pasa por invertir más recursos. No hay secreto. Cataluña destina el 3% del PIB a educación y la propia Ley de Educación Catalana (LEC) de 2019 contempla que se invierta el doble, un 6%», mantiene Romartínez. Critica que el Departamento utilice en su plan de refuerzo de Matemáticas a personal docente que está en la bolsa, que apenas tenen un año o menos de un año de experiencia en la materia, y «descarte coger a profesorado en activo que lleva, en algunos casos, hasta 15 años impartiendo matemáticas».

La responsable de la Pública de CC. OO. considera que el plan de ayuda cerrado con la OCDE «llegaría tarde». «Hacen falta medidas ¡ya!», asegura y lamenta el impacto que ya está teniendo en la educación la falta de recursos. «Genera mucha frustración y malestar estar en una clase y ver que no llegas a todos tus alumnos», denuncia Romartínez.

Carlos Silva, profesor de Educación Secundaria y presidente de la asociación Docentes Libres, pide un cambio radical en el sistema. «Hace falta un plan, pero uno que de la vuelta al sistema desde un punto de vista pedagógico. Decir que el sistema es bueno, que el problema es una mera cuestión organizativa o de medios e inversion es insistir en el error y agravarlo», señala en declaraciones a ABC. A su entender, «es necesario un análisis objetivo de las causas de este fracaso, cuáles son las caracterisiticas específicas del sistema catalán que provocan este desastre, para subsanar lo que no funciona. No debería haber límites en este análisis y esta reforma».

«Prima la ideología»

«Planteamientos pedagógicos fracasados como el aprendizaje competencial, la educación en proyectos, la estéril verborrea pedagogizante sin base empírica que ahoga al profesorado, deberían ser juzgados, desechados y revertidos», denuncia el docente y pide a la Generalitat que reconozca el fracaso de «sus mantras pedagógicos» y «cambie sus planteamientos». «¿Alguien puede imaginar que la Generalitat nacionalista de Illa estaría dispuesta a replantear, por ejemplo, su modelo de inmersión obligatoria si se demostrase que es una de las causas del fracaso estrepitoso del sistema educativo catalán? Es impensable. El nacionalismo siempre ha primado la ideología por encima de la educación y el interés de los menores», concluye Silva.

Antonio Jimeno, presidente de la asociación de profesores de Secundaria AMES critica también la inación del departamento ante el «grave problema de la educación catalana». «Estamos ante una representación teatral en la que el Departamento vuelve a decir que van a tomar medidas, para justificar lo que quieren hacer desde hace mucho tiempo, y los colectivos de profesores hacen su papel de quejarse de la falta de recursos, de la falta de personal, etc...», dice Jimeno.

«¿Por qué nosotros decimos que todo esto es una representación teatral que durará un par de semanas?», se pregunta el docente y él mismo se responde: «Nadie, ni la Consejera ni los representantes sindicales del profesorado, piden establecer una prueba externa con valor académico al final de la Primaria y al final de la ESO, es decir una prueba que si no se supera el alumno no puede promocionar a la etapa siguiente sino repetir curso, algo vital; y en segundo lugar, las pruebas de competencias básicas las diseña el Departamento y, por lo tanto no son fiables en cuanto a su imparcialidad. El año que viene las pueden hacer muy fáciles y así demostrar que las medidas que tomaron fueron muy eficaces», arguye el presidente de AMES.

Iván Teruel, profesor de secundaria, suscribe la necesidad de modificar de forma urgente el modelo educativo y no esperar a la OCDE. Expresa su «frustración» antre la «reacción de a administración cada vez que hay malos resultados: cuanto peor lo hacen los alumnos, más nos quieren 'formar' a nosotros. El mensaje es que no son los alumnos sino los profesores quienes tienen que esforzarse», asegura el profesor. Y pone como ejemplo la solución planteada por el Govern para resolver los déficits de conocimiento del catalán. «El nivel de catalán cada vez es peor pero la administración lo que hace es poner a estudiar al profesorado para que se saque el C2», denuncia Teruel.

La plataforma de docentes 'Ciencias en Peligro' ha reclamado «cambios estructurales y voluntad política» ante los malos resultados de las evaluaciones de final de etapa 2024-2025. En un comunicado, la entidad afea al Departamento de Educación su insistencia en «aplicar las mismas medidas fallidas de siempre, como más formación para el profesorado o cambios curriculares genéricos, sin análisis previo ni propuestas concretas». Critica, asimismo, que Cataluña sea actualmente la comunidad autónoma «con menos horas de ciencias en la educación obligatoria» y advierte de que también lo será en el Bachillerato si no se revisa la decisión de fusionar las ciencias en el primer curso de esa etapa educativa.

En este contexto, la plataforma insta a impulsar «de inmediato» medidas como incrementar la dotación horaria en ciencias en todas las etapas educativas, implantar materias comunes de alfabetización científica en 4º de ESO y Bachillerato o currículums basados en ideas clave y que permitan una progresión del aprendizaje.

«Los cambios son inaplazables»

La Fundació Bofill también se ha unido al SOS para «salvar la educación catalana». Tras los últimos resultados de competencias básicas, la Fundación ha urgido a emprender acciones para detener esta situación. En un comunicado, la entidad ha indicado que considera «inaplazable» realizar reformas profundas en el sistema educativo y ha advertido de que Cataluña «corre el riesgo de normalizar los malos resultados educativos si no se hacen efectivos los cambios estructurales que necesita el sistema».

La directora de investigación de la Fundació, Mònica Nadal, ha indicado que continúa el estancamiento en los malos resultados y que «más allá de pasar de un 74 a un 73, lo que es preocupante es que las pruebas de competencias básicas no indican grandes cambios de tendencia».

La entidad destaca que estos resultados se producen porque empeora todo el alumnado, tanto el de niveles más bajos como el de más altos y señala que la inversión por estudiante «continúa por debajo de 2009» pero que las aulas son mucho más complejas, con uno de cada tres niños en riesgo de pobreza. En este sentido, reclama más financiación para los centros más complejos, un servicio universal de apoyo educativo personalizado, el incremento del personal de apoyo educativo y grupos reducidos en matemáticas para «situar a la educación catalana en niveles europeos».