La Complutense organiza un acto con un grupo antisemita ilegalizado en Alemania y considerado terrorista en Canadá

La Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid organizará un acto el viernes y el sábado en el que participa Samidoun, una organización pro-Palestina de apoyo a prisioneros ilegalizada en Alemania en noviembre de 2023 por «promover o apoyar el ... uso de la violencia como instrumento para alcanzar sus objetivos políticos». En Canadá, donde el grupo tiene su sede, ha sido designada como organización terrorista y sancionada por Estados Unidos en octubre de 2024. Samidoun recauda fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina, grupo que la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos consideran terrorista.

En concreto, el acto que se celebrará en la universidad pública madrileña se llama 'Tribunal de los pueblos sobre la complicidad con el genocidio palestino en el estado español'. Desde la Red Académica contra el Antisemitismo en las universidades critican que se vayan a presentar materiales que emplean «terminología y marcos conceptuales de carácter abiertamente antisemita», como documentación sobre el «lobby sionista». Según ha podido comprobar este diario, en el acto, organizado por Red Universitaria por Palestina, se presentarán evidencias robre los vínculos y colaboraciones institucionales entre España e Israel.

Desde esta red consideran «especialmente grave» que un acto de estas características haya recibido autorización institucional y advierten de que estos contenidos puedan situarse en los márgenes de la legalidad vigente, en particular a lo relativo a la prohibición de discursos que fomenten el odio o la discriminación contra colectivos protegidos. Por todo ello, solicitan a la universidad una «revisión inmediata» de los criterios de autorización de actos y actividades garantizando que no se legitimen «discursos discriminatorios o de incitación al odio».