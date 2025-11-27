Suscribete a
La Complutense organiza un acto con un grupo antisemita ilegalizado en Alemania y considerado terrorista en Canadá

La organización Samidoun ha colaborado en unas jornadas que se celebrarán los días 28 y 29 de noviembre en el Campus de Somosaguas de la universidad madrileña

La universidad española y la israelí seguirán en guerra, a pesar de una paz en Gaza

Pintada pro Palestina en la Universidad Complutense de Madrid
Pintada pro Palestina en la Universidad Complutense de Madrid TANIA SIEIRA
Beatriz L. Echazarreta

La Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid organizará un acto el viernes y el sábado en el que participa Samidoun, una organización pro-Palestina de apoyo a prisioneros ilegalizada en Alemania en noviembre de 2023 por «promover o apoyar el ... uso de la violencia como instrumento para alcanzar sus objetivos políticos». En Canadá, donde el grupo tiene su sede, ha sido designada como organización terrorista y sancionada por Estados Unidos en octubre de 2024. Samidoun recauda fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina, grupo que la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos consideran terrorista.

