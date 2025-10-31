Suscribete a
La ciudadanía identifica a las empresas tecnológicas como responsables de la devaluación de la cultura escrita

Esa es una de las principales conclusiones del Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita presentado por CEDRO

Los ciudadanos creen que las empresas tecnológicas son las responsables de la devaluación creativa y editorial. Eso se desprende del Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, presentado por el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

Según expresan los participantes, estas ... compañías contribuyen a democratizar el uso no autorizado de contenidos protegidos, ha indicado CEDRO en un comunicado. De hecho, para el 45,7% de las personas consultadas, cultura y tecnología tienen intereses contrapuestos. En ese punto, un 72,7% de los encuestados lamenta que el sector público prioriza los segundos sobre los primeros. Además, el 63% de los participantes afirman que las tecnológicas tendrían que tener el permiso del autor o del editor antes de usar los contenidos.

