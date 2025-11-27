Ciencia deja vacantes becas de investigación rechazadas por tercer año consecutivo: «No sabemos dónde va el dinero»

M. G. S. se graduó en Matemáticas por la Universidad de Valencia el año pasado. Nunca ha sido un estudiante raso, sino brillante, y de hecho recibió un premio extraordinario al terminar. Ese expediente impoluto le llevó a solicitar las ayudas FPU, de Formación ... del Profesorado Universitario. Se trata de unas becas de investigación que ofrece el Ministerio de Ciencia y cuyo fin es proporcionar a los estudiantes un impulso para que hagan su tesis doctoral y se formen como futuros profesores universitarios. Este valenciano se quedó a las puertas en la última convocatoria y ocupa el segundo puesto en la lista de reserva del área de Matemáticas y Estadística. Sin embargo, es habitual que algunos investigadores rechacen la beca y confiaba en que, en algún momento, 'correría la lista', como sucede en cualquier adjudicación de plazas públicas.

«La situación refleja una falta de transparencia por parte del ministerio», lamenta un investigador afectado

«El ministerio ha optado por dejar vacantes todas las renuncias, sin dar explicación alguna. Hay candidatos cualificados que podrían ocuparlas, pero son plazas que se están perdiendo», asegura M.G.S. a este diario. Pero su situación no es aislada y afecta a decenas de investigadores que podrían incluso ser cientos. ABC ha podido acceder a la última resolución publicada por el Ministerio de Ciencia y comprobar que este año fueron 61 las plazas rechazadas. Pero es que el equipo de Diana Morant lleva tres años consecutivos sin reasignar estas becas. Ocurrió en la convocatoria de 2022, en la de 2023 y, ahora, en la de 2024. «Siempre me han dicho que el plazo para que dejaran de estar vacantes era antes de que terminara el ejercicio, pero nunca nos ha quedado muy claro a qué se referían», indica M.G.S. «La situación refleja una falta de transparencia por parte del ministerio», remata.

Este diario ha consultado al Ministerio de Ciencia cuál es el motivo de que no estén adjudicándose las becas FPU rechazadas, pero no ofrecen ninguna explicación. Sin embargo, el equipo de Diana Morant sabe del problema. La asociación FPU investiga ha mantenido varias reuniones con el ministerio para tratar de averiguar por qué no se han publicado las resoluciones complementarias, es decir, por qué no ha corrido la lista de una convocatoria que depende de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Plazas en el limbo

En las última reuniones que esta asociación mantuvo con el ministerio, les comentaron que «en los años 2023 y 2024 la intervención general no ha sido proclive a publicar dichas resoluciones», refiere Mar Cuartero, tesorera y miembro de FPU Investiga. Al no conceder esas ayudas, continúa, el remanente se dirige a otras partidas presupuestarias. Es decir, el presupuesto se libera. Sin embargo, como ha podido comprobar este periódico, en las órdenes de convocatoria se establece que las nuevas plazas podrán concederse siempre y cuando los candidatos cumplan los requisitos y las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Se reasignarían, según la convocatoria, por orden de puntuación. «Tampoco sabemos cuántas personas se han quedado 'en limbo' puesto que no hay información pública sobre las renuncias», indica Cuartero.

«Silencio administrativo»

La realidad es que los investigadores en lista de espera no saben el motivo por el que no se han repartido las nuevas plazas y demandan una explicación. El Gobierno estaría dejando de financiar decenas (si no cientos) de contratos predoctorales entre estudiantes de doctorado y una universidad o centro de investigación durante cuatro años. ABC ha conocido el caso de otros jóvenes en la misma situación que M.G.S. que han preferido no figurar en el reportaje por temor a que denunciar la situación pudiera perjudicarles. «No sabemos a dónde va ese dinero», expone uno de ellos. «Lo único que estamos recibiendo es silencio administrativo», lamenta el matemático valenciano que sí se ha atrevido a denunciarlo.