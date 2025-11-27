Suscribete a
Ciencia deja vacantes becas de investigación rechazadas por tercer año consecutivo: «No sabemos dónde va el dinero»

Matemáticos y otros jóvenes investigadores denuncian que el Ministerio de Diana Morant no estaría reasignando decenas de ayudas FPU (Formación del Profesorado Universitario)

M.G.S. se quedó en el segundo puesto de reserva de las becas FPU en la última convocatoria
M.G.S. se quedó en el segundo puesto de reserva de las becas FPU en la última convocatoria
M. G. S. se graduó en Matemáticas por la Universidad de Valencia el año pasado. Nunca ha sido un estudiante raso, sino brillante, y de hecho recibió un premio extraordinario al terminar. Ese expediente impoluto le llevó a solicitar las ayudas FPU, de Formación ... del Profesorado Universitario. Se trata de unas becas de investigación que ofrece el Ministerio de Ciencia y cuyo fin es proporcionar a los estudiantes un impulso para que hagan su tesis doctoral y se formen como futuros profesores universitarios. Este valenciano se quedó a las puertas en la última convocatoria y ocupa el segundo puesto en la lista de reserva del área de Matemáticas y Estadística. Sin embargo, es habitual que algunos investigadores rechacen la beca y confiaba en que, en algún momento, 'correría la lista', como sucede en cualquier adjudicación de plazas públicas.

