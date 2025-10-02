El CGPJ refuerza 23 juzgados de Violencia sobre la Mujer tras avisar los jueces de un «colapso» inminente

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un paquete de medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer en siete comunidades autónomas. La decisión, adoptada por la Comisión Permanente, responde a las ... solicitudes formuladas por los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.

La medida llega tras la advertencia de más de un centenar de jueces -adelantada el martes por ABC- de un «previsible colapso» de estos juzgados, a partir del próximo viernes 3 de octubre, cuando tengan que asumirán también competencias en violencia sexual, tal como establece la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Así, el refuerzo que ahora anuncia el CGPJ, se prolongará inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2025 y ha recibido la correspondiente autorización económica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una medida provisional ante una realidad sobre la que los magistrados ya habían alertado al ministro Félix Bolaños el pasado marzo. «Lo dijimos, lo anunciamos, lo comunicamos. Pero de nada sirvió», lamentaban los magistrados en el comunicado del que se hizo eco este diario, en el que añadían que no iban a pode abarcar lo que se nos avecina» con la asunción de los delitos sexuales fuera del ámbito de la pareja.

El refuerzo en los juzgados

La lista de órganos judiciales afectados es extensa. En Baleares, se refuerzan la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Inca y los juzgados 1, 2 y 3 de Palma. En Canarias, las medidas alcanzan al Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife y a los tres juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria.

En Castilla-La Mancha, el apoyo recae sobre el Juzgado nº 1 de Toledo; en Castilla y León, sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Palencia. Cataluña concentra uno de los mayores esfuerzos, con refuerzos en los cinco juzgados especializados de Barcelona y el nº 1 de Lleida.

En la Comunidad Valenciana se verán reforzados los juzgados de Violencia sobre la Mujer 1, 2 y 3 de Alicante, además del nº 1 de Benidorm y el nº 1 de Castellón de la Plana. Por último, en Galicia, el apoyo alcanzará al Juzgado de Instrucción nº 2 de Ferrol, también con competencia en esta materia.