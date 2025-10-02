Suscribete a
El CGPJ refuerza 23 juzgados de Violencia sobre la Mujer tras avisar los jueces de un «colapso» inminente

Una medida provisional, hasta el 31 de diciembre

Un centenar de jueces de Violencia sobre la Mujer se revuelven contra Bolaños: «No podemos abarcar lo que se nos avecina»

El ministro Félix Bolaños atiende a los medios en un acto sobre violencia hacia la mujer, el pasado junio
El ministro Félix Bolaños atiende a los medios en un acto sobre violencia hacia la mujer, el pasado junio EFE

José Ramón Navarro-Pareja y Nati Villanueva

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un paquete de medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer en siete comunidades autónomas. La decisión, adoptada por la Comisión Permanente, responde a las ... solicitudes formuladas por los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.

