Catorce edificios tienen la fachada inflamable como la de Campanar y el hospital de Cartagena

La tragedia del edificio del barrio de Campanar de Valencia, que costó 10 vidas en febrero de 2024, abrió de forma inmediata una siniestra duda: ¿dónde más había sido instalado ese revestimiento, autorizado en un principio, pero que había facilitado la rápida propagación ... del fuego? Ni siquiera en la Comunidad Valenciana, afectada de forma directa por la tragedia, fueron capaces, un año después, de elaborar un censo que identificara la totalidad de edificios afectados, y la investigación se zanjó con un sondeo que desvelaba 25 edificios que compartían la misma solución constructiva, nueve de ellos con fachada ventilada, como el de Campanar.

Una ausencia de datos, que sin embargo tenía una respuesta documentada desde hace años en el mismo informe oficial con el que el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), dependiente del CSIC, otorgaba la idoneidad técnica del material. El documento, emitido en 2015, recoge una lista de 14 edificios construidos en España con paneles metálicos compuestos «larson PE», el mismo material instalado en el edificio valenciano. Entre ellos, edificios residenciales, centros comerciales, torres de oficinas, un pabellón del circuito de Jerez e incluso el Hospital General Universitario Santa Lucía en Cartagena, que en la madrugada de ayer registraba un incendio en su fachada muy similar al de Campanar, aunque esta vez sin pérdidas humanas.

Los catorce edificios eran los que el propio fabricante había presentado al organismo público certificador como referencia del uso de este material en obras. Según reseña el propio informe, «algunas de las obras han sido visitadas por un técnico del IETcc» y además, complementariamente, «se realizó una encuesta entre los usuarios del sistema, todo ello con resultado favorable».

Lo cierto es que el material fue homologado, aunque el certificado sólo validaba el revestimiento exterior, pero no garantizaba el comportamiento del conjunto del sistema frente al fuego. En cuanto a la seguridad en caso de incendio, el documento de 2015 señala que «la composición del cerramiento, incluido el aislante, debe ser conforme con el Código Técnico de la Edificación y el Documento Básico de Seguridad frente a incendios» en el caso de que el edificio u obra lo requiera. En todo caso, recomienda la utilización de uno de los dos paneles presentados por la empresa, el Larson FR, una versión que incorpora aditivos retardantes de llama.

«De acuerdo con los ensayos presentados, los valores obtenidos con los paneles tipo FR permiten satisfacer la exigencia de B-s3,d2 establecida a los efectos de evitar la propagación del fuego por el exterior de determinados edificios, así como por las superficies interiores de las cámaras interiores de las fachadas ventiladas», especificaba el documento, que se anticipaba así a lo que ocurrió hace año y medio en Campanar, y ahora en Cartagena. Además de las características del material, el problema se agravaba con la forma de instalación. Pese a implementarse en fachadas ventiladas, el sistema deja una cámara de aire entre el muro interior y el revestimiento, con el objetivo de mejorar el aislamiento térmico del edificio. Sin embargo, en caso de incendio, como se pudo comprobar en Valencia, ese espacio vacío genera un efecto chimenea para el flujo del aire y se convierte en una «autopista de fuego».

Los inmuebles afectados

Además del hospital de Cartagena, que tenía la mayor superficie de paneles instalada (22.000 m2), el documento también recoge instalaciones industriales como la Terminal D Palacruceros del Puerto de Barcelona; el centro comercial Carrefour de la avenida Litoral de Estepona; los edificios Pita y Tecnova, del centro tecnológico de Almería; en una ampliación del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (Burgos); el almacén de Cervezas Damm en el polígono industrial de El Prat de Llobregat (Barcelona); las oficinas de la empresa química ChemPro, en Heras (Cantabria), el Media Markt del centro comercial Berceo de Logroño; y en un pabellón del circuito de velocidad de Jerez (Cádiz).

El material también fue instalado en edificios residenciales como el del Polígono Someso y el de la avenida Ramón y Cajal, 36 de La Coruña; el residencial Torre Isla en Chamartín (Madrid); la Torre INBISA en Hospitalet de Llobregat (Barcelona); y en el albergue que el Orfeón Martinenc tiene en Barcelona.