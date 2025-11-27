Suscribete a
Catorce edificios tienen la fachada inflamable como la de Campanar y el hospital de Cartagena

Así lo recoge el informe de idoneidad técnica que otorgó un instituto relacionado con el CSIC

El revestimiento del hospital incendiado en Cartagena es el mismo que cubría el edificio del Campanar en Valencia

Los bomberos tratan de controlar, sin éxito, el incendio de febrero de 2024 en el edificio del barrio de Campanar, en Valencia
Los bomberos tratan de controlar, sin éxito, el incendio de febrero de 2024 en el edificio del barrio de Campanar, en Valencia
José Ramón Navarro-Pareja

José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

La tragedia del edificio del barrio de Campanar de Valencia, que costó 10 vidas en febrero de 2024, abrió de forma inmediata una siniestra duda: ¿dónde más había sido instalado ese revestimiento, autorizado en un principio, pero que había facilitado la rápida propagación ... del fuego? Ni siquiera en la Comunidad Valenciana, afectada de forma directa por la tragedia, fueron capaces, un año después, de elaborar un censo que identificara la totalidad de edificios afectados, y la investigación se zanjó con un sondeo que desvelaba 25 edificios que compartían la misma solución constructiva, nueve de ellos con fachada ventilada, como el de Campanar.

