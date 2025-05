Cataluña pide ayuda a Europa para reflotar su educación pero desoye sus recomendaciones

Tras los desastrosos resultados de la educación catalana en los últimos exámenes internacionales (PISA, PIRLS, TIMMS), la Generalitat lanzó en septiembre de 2024 un SOS a Europa para que le ayudara a revertir con urgencia la actual situación. La Organización para la Cooperación ... y el Desarrollo (OCDE), bajo la batuta de su director de Educación, Andreas Schleicher, acudió al rescate de Cataluña y firmó el 8 de enero de 2025 un convenio con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para reflotar la enseñanza de la Comunidad en un plazo de cuatro años.

Las autoridades educativas autonómicas acudieron a Europa para intentar enmendar la debacle de la últimas pruebas PISA (los alumnos obtuvieron las peores marcas en el ranking internacional que mide las competencias más básicas), y de otros análisis educativos como PIRLS (Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora), o TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study, en inglés), que constataron con indicadores contundentes el mal nivel de los alumnos catalanes en diferentes ámbitos competenciales.

El acuerdo entre Cataluña y Europa, que empezará a materializarse este año con el diagnóstico de los retos educativos a alcanzar, soliviantó al sindicato educativo mayoritario en la escuela pública catalana, Ustec-Stes, que criticó con contundencia la «intromisión» del organismo internacional en un «problema que debe resolverse desde Cataluña».

Cataluña pidió a Europa que acudiera a rescatar a su educación apenas un mes antes de que la Comisión de Peticiones (PETI, por sus siglas en inglés) del Parlamento europeo pidiera cuentas por carta a la consejera catalana de Educación, Esther Niubó, por el incumplimiento de las recomendaciones de la misión europea que se desplazó a Cataluña a finales de 2023 y que instaban a la Generalitat a introducir cambios en su modelo educativo para que se dejara de «discriminar al castellano en las aulas». Le pedía, asimismo, que cumpliera lo que dictan los tribunales en esta materia.

En su réplica a la institución europea, Niubó negó cualquier exclusión al castellano y aseguró que Cataluña no desoye a los tribunales y cumple las sentencias lingüísticas. El 19 de marzo de 2025, con el propósito de reclamar el cumplimiento de las recomendaciones de los expertos europeos y buscar fórmulas para aumentar la presión a las Administraciones responsables de aplicarlas, la autonómica como responsable directa, y la estatal, como responsable en segunda instancia, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, se reunió con el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo Bogdan Rzonca, perteneciente al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

Vuelta a «la casilla de partida»

En el encuentro, Losada resumió al presidente de PETI un resumen de la situación actual. Le expuso que un año después de validarse las recomendaciones de los expertos de la misión «Cataluña sigue sin cumplirlas» y acusó a la consejera del ramo de «devolver» la lucha contra la discriminación del español en las aulas «a la casilla de partida» al negar cualquier incumplimiento por parte de las autoridades educativas catalanas en materia lingüística. «Tras el informe no pasó nada. Creemos intolerable la respuesta de Niubó porque nos devuelve a la casilla de partida, lo niega todo desde el principio», aseguró Losada al presidente de la PETI.

Ante la falta de respuesta de la Consejería, el grupo europarlamentario de Vox reclamó la comparecencia de Niubó ante la PETI, tal como avanzó ABC en su edición del pasado 18 de marzo, y el Parlamento europeo la ha citado el próximo 14 de mayo para que responda por la «discriminación del castellano en las aulas y la falta de seguimiento de las recomendaciones de la misión«, que no son vinculantes pero suelen ser seguidas por todos los gobiernos apelados, según indicaron a este diario desde la PETI.

Jorge Buxadé, portavoz de 'Patriots for Europe', el grupo europarlamentario de Vox, criticó al Ejecutivo de Salvador Illa por «permitir que se vulneren los derechos lingüísticos más fundamentales en Cataluña». «Es imperativo que el gobierno socialista comparezca y dé explicaciones de por qué sigue permitiendo que se vulneren masivamente en el sistema educativo en Cataluña los derechos lingüísticos más elementales», denunció en declaraciones a ABC el eurodiputado.

Por su parte, Ana Losada, presidenta de la AEB, indicó que «nuestro objetivo el 14 de mayo es mantener en la agenda del Parlamento Europeo la discriminación lingüística en Cataluña. Esperamos que la consejera no rechace participar y explique a los eurodiputados porque no se ha seguido ninguna recomendación del informe de PETI. Negar que exista un problema no es una opción cuando los tribunales continúan emitiendo fallos en contra de la inmersión lingüística», señala Losada.

La comparecencia ante la institución europea se aprobó el pasado 8 de abril en el Parlamento europeo, coincidiendo con la celebración en Chipre de la reunión del Consejo de Gobierno de las Escuelas Europeas (EE), encuentro en el que se decidió la llegada, aunque con condiciones, del catalán a la red de centros de la UE.