La catalanización de la UNED: «Pensé que en una universidad estatal podría eludir el rodillo lingüístico pero no fue así»

Alumnos del grado de Filosofía de este centro denuncian, asesorados por Hablamos Español, que las tutorías de algunas asignaturas se imparten solo en catalán

El alumno Manuel L. M. (nombre ficticio) tras la entrevista con ABC
inés baucells
Esther Armora

Barcelona

Se matriculó en la UNED -universidad a distancia pública y estatal- en Barcelona pensando que eludiría el rodillo lingüístico del catalán pero no fue así. Manuel L. M. (prefiere mantener el anonimato), nacido en Cataluña aunque de madre amdaluza y padre castellano, estuvo varios ... años estudiando Humanidades en la universidad a distancia catalana -la Universitat Oberta (UOC)-, aunque los altos precios del centro y la cada vez más presente imposición del catalán, le llevaron a replantearse un cambio de universidad. Pensó que en la UNED, la única de titularidad estatal en Cataluña y dependiente del Ministerio de Educación, no tendría problemas en usar el castellano, lengua cooficial en Cataluña.

