La catalanización de la UNED: «Pensé que en una universidad estatal podría eludir el rodillo lingüístico pero no fue así»

Se matriculó en la UNED -universidad a distancia pública y estatal- en Barcelona pensando que eludiría el rodillo lingüístico del catalán pero no fue así. Manuel L. M. (prefiere mantener el anonimato), nacido en Cataluña aunque de madre amdaluza y padre castellano, estuvo varios ... años estudiando Humanidades en la universidad a distancia catalana -la Universitat Oberta (UOC)-, aunque los altos precios del centro y la cada vez más presente imposición del catalán, le llevaron a replantearse un cambio de universidad. Pensó que en la UNED, la única de titularidad estatal en Cataluña y dependiente del Ministerio de Educación, no tendría problemas en usar el castellano, lengua cooficial en Cataluña.

Decidió cambiar también de estudios y se matriculó en el grado de Filosofía. De eso hace tres años. El primer curso «no hubo problemas», asegura el estudiante. En el segundo, el año pasado, topó con el temido rodillo. «Me encontré, para mi sorpresa, con dos asignaturas, Lógica 1 y Antropología Social, en las que las tutorías eran solo en catalán», dice Manuel L. M. «Me parece increíble que el material esté todo en castellano y las reuniones semanales con el tutor se realicen solo en catalán», apunta el denunciante. Por suerte, encontró, según explica a este diario, «una forma de resolver la situación».

«Descubrí que a través del repositorio digital de la universidad podía mantener, vía on-line, reuniones con tutores de otras comunidades autónomas que, obviamente, se hacían en castellano y en las que se debatía sobre el mismo material académico», explica el denunciante, que se puso en contacto con la asociación Hablamos Español (HE) buscando asesoramiento. «Asistí a una conferencia de la presidenta de HE, Gloria Lago, sobre anglicismos, que me encantó y decidí contactar con ellos», explica.

Manuel considera, asimismo, «delirante» el hecho de que en la asignatura de Lógica el tutor «se empeñara en resolver en catalán los ejercicios de la materia cuando los enunciados estaban planteados en castellano».

El estudiante tiene el nivel C de catalán y lo habla de forma natural en diferentes ámbitos, aunque, según indica a ABC, «no me gustan las imposiciones». Por este motivo, reconoce que «desde el 'procés' habla más castellano». «Es una especie de pataleta», admite. Nacido en Cataluña dice sentirse catalán, aunque es contrario a que se use la lengua «con motivos políticos». «Nunca he sido anticatalanista, ni mucho menos. He defendido a Cataluña fuera cuando se la atacaba porque siento que es mi tierra», asegura Manuel.

Hablamos Español conoce también otras quejas de alumnos relacionadas con el uso del catalán en las tutorías en esta universidad a distancia estatal. Otros estudiantes del Grado en Filosofía comparten la denuncia de Manuel L. M.. Añaden, asimismo, que «los profesores que imparten la tutoría en catalán también usan este idioma en los foros de comunicación con los alumnos».

"Imposición lingüística injustificada"

«Esta situación no solo dificulta el seguimiento de las asignaturas, sino que supone una imposición lingüística injustificada dentro de una universidad pública estatal, que trabaja en todo el territorio nacional y cuyos contenidos oficiales se publican en esta lengua», asegura la presidenta de Hablamos Español. «Nuestra asociación ha constatado que la UNED no establece ninguna obligación para que las tutorías en centros asociados se impartan exclusivamente en catalán. Por otra parte, tampoco se informa al alumno de que puede ser obligado a recibir la tutoría en un idioma distinto del español, lo cual le sitúa en una posición de indefensión e inseguridad jurídica», añade Lago.

Ante esta situación, la entidad ha elevado una petición de intervención a la Defensora Universitaria de la UNED y a los responsables del Centro Asociado de la UNED en Barcelona en la que les reclama que «garanticen de forma inmediata, la posibilidad real y efectiva de recibir tutorías en español en una institución pública nacional con alumnado de toda España» y «que se revise el régimen lingüístico, si lo hubiere, aplicado en el Centro Asociado de Barcelona para impedir futuras prácticas discriminatorias».

En el escrito dirigido a los responsables del Centro Asociado de Barcelona, firmado por la presidenta de HE, la entidad apunta que «como estudiantes de una universidad pública estatal, los alumnos tienen pleno derecho a recibir tutoría, atención académica y comunicación institucional en español, lengua oficial del Estado y única lengua utilizada en la documentación académica de la asignatura».