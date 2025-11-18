Suscribete a
Castilla-La Mancha deriva a Madrid dos de cada tres abortos

El 14 por ciento de los abortos practicados en la Comunidad madrileña proceden de otras regiones

Sánchez anuncia un recurso judicial contra Madrid por negarse a entregar un registro de médicos objetores

Ayuso defiende la objeción de conciencia frente al aborto y llama «dictador» a Sánchez tras anunciar un recurso contra Madrid

Concentración por el aborto libre en la sanidad pública celebrada este jueves en la Puerta del Sol, en Madrid
Mariano Calleja

El pulso entre el Gobierno de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso por el aborto y el registro de objetores se mantuvo ayer vivo con un cruce de acusaciones y datos entre ambos. El presidente del Gobierno anunció un recurso contencioso administrativo ante ... el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Comunidad por negarse a elaborar la lista de médicos objetores y advirtió de que esta región «deriva ya más del 99 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas». La presidenta madrileña replicó con una defensa de la objeción de conciencia de los sanitarios y contratacó con otro dato: «El PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado». Las dos informaciones eran correctas.

