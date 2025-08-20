La Casa Blanca se abre cuenta en TikTok pese a los problemas legales de la red en Estados Unidos

La Casa Blanca ha lanzado su cuenta de TikTok, la red social de propiedad china que sigue operando en Estados Unidos con la venia del presidente Donald Trump pese a una ley que exige su venta.

«¡Estados Unidos, VOLVIMOS! ¿Qué tal, TikTok?», se lee en un mensaje acompañado de un vídeo de 27 segundos, la primera publicación de la cuenta de la Casa Blanca en la popular aplicación.

La cuenta tenía alrededor de 4.500 seguidores una hora después del primer vídeo. El perfil personal de Trump en TikTok tiene 110,1 millones de 'followers', y su última publicación fue el día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok -propiedad de la empresa de internet china ByteDance- por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero. Sin embargo, el presidente republicano suspendió la medida y a mediados de junio extendió 90 días más el plazo -que vence en septiembre- para que la aplicación encontrara un comprador no chino como condición para no ser prohibida en Estados Unidos.

Si bien Trump había apoyado durante mucho tiempo una prohibición o desinversión de TikTok, cambió de postura al considerar que le sirvió para ganarse el apoyo de los jóvenes en su reelección.