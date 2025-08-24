Carta de León XIV a Zelenski en el Día de la Independencia de Ucrania: «Que el clamor de las armas calle»

El Papa León XIV ha enviado una carta a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, que celebra el 34º aniversario de su independencia de la Unión Soviética

León XIV ha enviado una carta al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el día de la fiesta nacional del país, pidiendo «que el clamor de las armas calle y dé paso al diálogo, abriendo el camino de la paz por el bien de todos». Al comienzo de la misiva, el Pontífice señala que se dirige al mandatario «con el corazón herido por la violencia que asola su tierra».

Además, asegura su oración por el pueblo que «sufre la guerra», sobre todo, los heridos, los que han perdido a un ser querido o se han quedado sin hogar. «Que Dios mismo los consuele; que fortalezca a los heridos y conceda el descanso eterno a los difuntos», ha añadido el Papa en dicho mensaje, que ha sido difundido por el propio Zelenski en sus redes sociales.

De hecho, el líder de Ucrania no ha tardado en responder a León, agradeciendo «el liderazgo moral y el apoyo apostólico» del Papa, acompañados por sus «oraciones y atención» al pueblo «en medio de una guerra devastadora». Zelenski ha vuelto a reiterar que «todos sus esfuerzos están puestos» en que la nación «alcance la paz» para que «prevalezcan el bien, la verdad y la justicia».

Hoy es un día muy significativo para Ucrania, que celebra el 34º aniversario de su independencia de la Unión Soviética en mitad de las tensiones con Rusia y los intentos de Zelenski para negociar la paz. Al presidente no solo le ha llegado una carta de León XIV. Han sido muchos los líderes mundiales que han felicitado al país por este aniversario. Por ejemplo, Donald Trump, Xi Jinping, Carlos de Inglaterra o el rey de España, Felipe VI.

Gestos de León XIV

En cuanto a los gestos de León XIV hacia Ucrania, este no ha sido el único. También, en el rezo del ángelus en la ventana del Palacio Apostólico esta mañana, ha hecho referencia al «martirizado país», asegurando que en este día se unen a sus «hermanos y hermanas ucranianos en la iniciativa espiritual 'Oración Mundial por Ucrania', que piden al Señor que conceda la paz«.

Durante la audiencia general del miércoles pasado, León convocó una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania y Tierra Santa para ese viernes, 22 de agosto, en el día en que la Iglesia celebraba la memoria de 'Santa María Virgen', a la que se venera también como 'Reina de la Paz'.

En lo que va de pontificado, el Papa no ha cesado en sus esfuerzos pidiendo el fin del conflicto. Ha estado con Zelenski en dos ocasiones, siendo el primer mandatario -junto a la presidenta de Perú- que recibió una vez fue elegido Papa, concretamente, en la mañana de inicio de su ministerio petrino. La segunda reunión tuvo lugar en Castel Gandolfo, durante las vacaciones de León, en un encuentro en el que el Papa volvió a reafirmar la disponibilidad del Vaticano para acoger las negociaciones con Rusia.