Carrera contrarreloj para salvar a los afectados tras el terremoto de Afganistán: «Los vecinos excavan con las manos para rescatar a las víctimas»

La tierra ha vuelto a abrirse en Afganistán. Un terremoto de magnitud 6 sacudió en la noche del domingo el este del país, dejando tras de sí un panorama de destrucción. Hasta el momento se han contabilizado más de 800 muertos y al menos ... 2.500 heridos, aunque las autoridades locales y las agencias humanitarias advierten de que el número de víctimas aumentará a medida que se accede a las zonas más remotas y aisladas.

El epicentro se localizó a unos 27 kilómetros de la ciudad de Jalalabad, una de las principales ciudades del país situada entre las provincias de Kunar y Nargarhar, y a una profundidad de apenas 8 kilómetros de la superficie. Esa escasa profundidad multiplicó el impacto y provocó una devastación aún mayor, pese a la baja escala del sismo. El temblor, que ocurrió poco antes de la medianoche, se sintió también en Kabul, en el noroeste de Pakistán e incluso en ciudades como Islamabad o Nueva Delhi.

En Kunar y Nargarhar aldeas enteras se vinieron abajo en cuestión de segundos. «El suelo empezó a temblar y en un instante nuestras casas desaparecieron», relataba un superviviente a Reuters. Las viviendas tradiciones, levantadas sin cimientos y con materiales muy frágiles, apenas ofrecen resistencia en un país situado en una de las zonas sísmicas más activas del planeta.

Una zona montañosa y de difícil acceso

Kunar y Nangarhar son regiones con valles montañosos, ríos caudalosos y aldeas dispersas, siendo las zonas más remotas del país. El acceso por carretera es limitado incluso en condiciones normales. Tras el terremoto, los deslizamientos de tierra bloquearon los pocos caminos transitables, lo que obligó a las autoridades a desplegar helicópteros militares para evacuar a los heridos más graves hacia Jalalabad y Kabul.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán, al menos 40 vuelos de emergencia se realizaron en las primeras 24 horas para trasladar pacientes críticos. Sin embargo, miles de familias siguen incomunicadas, esperando ayuda en aldeas devastadas. «El acceso es nuestro mayor desafío. Sabemos que hay personas atrapadas bajo los escombros que aún no han recibido asistencia», reconocía a Reuters un portavoz de la Media Luna Roja de Afganistán.

Condiciones complicadas

Equipos móviles de salud, ambulancias y voluntarios locales trabajan a contrarreloj junto a varias ONG internacionales y el ejército. Las condiciones son extremadamente complicadas: las réplicas continúan y la falta de maquinaria pesada ralentiza la retirada de escombros. «En muchas aldeas, los vecinos excavan con sus propias manos para rescatar a familiares y vecinos», explica a ABC Thamindri De Silva, directora nacional de la ONG World Vision en Afganistán, a quien este desastre no le pilla de nuevas. El recuerdo del devastador terremoto que sacudió la provincia de Herat en 2023 está muy presente en la mente de los afganos y de aquellos que trabajan por mejorar su situación.

Aquella serie de temblores dejó más de 2.500 muertos y 63.000 viviendas destruidas, convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales del país en décadas. «Dos años después, las comunidades de Herat siguen intentando reconstruir sus vidas», recuerda De Silva. «Muchas familias aún viven en refugios temporales, los niños siguen sin acceso a educación estable y los medios de vida se han perdido. Eso nos muestra lo que puede pasar ahora en Kunar y Nangarhar si no hay un compromiso serio de ayuda a largo plazo».

De Silva, que lleva más de una década trabajando en crisis humanitarias, describe el escenario actual como una «tormenta perfecta»: «Estamos hablando de comunidades que ya sufrían pobreza extrema, malnutrición y falta de acceso a agua potable. Un terremoto en estas condiciones destruye hogares y vidas por completo», lamenta. Además, advierte de que, más allá de la emergencia inmediata, habrá un enorme desafío de recuperación. «Los niños que han perdido a sus padres necesitarán apoyo psicosocial. Si no actuamos ahora, estas comunidades quedarán atrapadas en un ciclo de pobreza y dolor durante generaciones».

Múltiples crisis en Afganistán

La agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), explica que este desastre se suma a múltiples crisis ya existentes. Afganistán enfrenta temporadas intermitentes de sequías e inundaciones, además de retornos masivos desde países vecinos. Desde enero, más de 2,5 millones de personas han regresado desde Irán y Pakistán, tras endurecer sus políticas migratorias. Nangarhar y Kunar acogen aproximadamente a una cuarta parte de todos los retornados desde Pakistán «Afganistán ya enfrentaba una de las crisis humanitarias más grandes del mundo, tras cuatro décadas de conflicto e inseguridad. Es una de las crisis de desplazamiento más antiguas del mundo». dice Charlie Goodlake, portavoz de Acnur en el país.

Por su parte, la ONU ha movilizado equipos de emergencia y ofrecido apoyo logístico y sanitario. Irán y China han expresado su disposición a enviar ayuda, mientras que organizaciones como la Media Luna Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja trabajan ya en el terreno. Aun así, la respuesta internacional sigue siendo limitada.