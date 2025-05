Carlos Aguiar, cardenal elector: ¿Batalla antes del cónclave? «No, hasta ahora, todos nos hablamos»

El arzobispo de Ciudad de México Carlos Aguiar tiene 75 años, es teólogo biblista y fino interlocutor. Gobierna desde hace 9 años una de las diócesis más grandes del mundo, ajeno a la polarización política de su sociedad, pero alzando la voz cuando es necesario. ... Hombre de fe y de consenso, presenta argumentos graves con tono sereno. Por eso, atrae las miradas de muchos en el pre-cónclave como un as bajo la manga en la sotana de los cardenales.

¿Cómo están marchando las reuniones?

Hay una coincidencia que ha quedado plenamente manifiesta con el funeral del Papa: el gran cariño hacia Francisco. A los cardenales nos une que valoramos positivamente cómo ha roto con elementos más formales, tendencia que tiene que ser continuada con cierto orden.

¿Qué herencia les ha dejado Francisco con vistas al próximo Papa?

Que lo importante es el encuentro con las personas a quienes uno quiere dirigirles un aliento. Nos ha dejado una visión más positiva, hacia el futuro, cómo caminar, cómo evitar confrontaciones descubriendo al otro como una riqueza y no como un enemigo.

¿Cuál es el retrato robot del Papa que usted busca?

Uno que tenga esta actitud de gran respeto a todo ser humano. Luego, de qué manera lo hace, podrá ser muy diverso. Pero creo que eso nos dejó de herencia Francisco: Todo ser humano es digno y hay que respetarlo porque es criatura de Dios.

Uno de sus últimos gestos fue pasar su último Jueves Santo con condenados en una cárcel.

Era para decir que son personas. Se equivocaron, pero ¿quién no se equivoca? Debemos tener respeto por todos, aceptarlos como son. Eso sí, hay que ayudar y orientar con nuestra doctrina, con Jesús, pues eso es lo que nos toca a nosotros. Pero si no te acercas, jamás vas a poder ayudar. Lo más ineficiente que existe es darle un sermón al otro. No me refiero a la homilía sino a cuando quiero convencer a toda costa de algo y le suelto un rollo gigantesco.

¿Será un cónclave muy largo?

Creo que va a ser un cónclave que va a enriquecer y a lo mejor hasta a acelerar procesos. Creo que no va a ser tan difícil elegir.

¿Cómo será el próximo Papa?

Queremos que lo que él ha vivido sirva en cierta medida en algún aspecto a su misión.

¿Se guían por criterios geográficos para elegirlo?

Influye, pero no va a ser un factor determinante. Si se encuentra una persona que llena las expectativas que tengamos los cardenales, poco va a importar si es hindú, japonés, de Birmania, de Filipinas, de África o de Europa.

¿Podría ser un Papa europeo?

Incluso de esa Europa en la que no hay presencia mayoritaria de católicos, no necesariamente de un país como Italia, que ha dado la mayor parte de los pontífices. Tuvimos un Papa polaco, un alemán, un latinoamericano, y esa variedad va a ser el futuro de la Iglesia.

Imagino que deberá tener dotes de gobierno

Es importante, y es muy fácil detectarla. Cuando uno tiene una diócesis o un país con ciertas características que contrastan con la vida cristiana, es una riqueza. Y yo creo que viene a enriquecer a la misión de la Iglesia.

¿Y la edad también es determinante?

Sí y no. Juan XXIII fue elegido con 78 años y fue un motor para la renovación de la Iglesia. Claro que uno piensa en alguien que esté sano, pues a nadie se le va a pedir algo que no pueda dar. Pero si una persona joven trae vitalidad y experiencia única en algún aspecto concreto que busquemos, uno se fija en la persona y ya Dios es el que nos concede los años.

Resumiendo, entiendo que no buscan un Papa de transición sino uno con un proyecto.

El criterio no es la edad, el país o la cultura, sino que tenga capacidad de servir a la Iglesia en este momento, en lo que estamos viviendo hoy.

Imagino que alguien estará trabajando también en asegurar que el elegido acepte.

Es que nadie desea ser el próximo Papa. Nadie… Es una carga enorme. Lo hemos visto con Francisco y lo vimos con Benedicto. Al revés.

¿Cómo funciona el pre-cónclave?

Nos centramos en definir ese perfil. Los nombres se ponen en el cónclave.

¿Hay una batalla entre corrientes dentro del colegio de cardenales?

Yo no he percibido ninguna hasta ahora. Hoy saludé a muchos cardenales y todos nos hablábamos.

¿Los cardenales se dividen en liberales y conservadores?

No los definiría de esa manera, sino más bien decir «este es más prudente», «este se arriesga más», «este afronta fácilmente desafíos fuertes», «este se reserva y primero lo trabaja con otras personas»...

¿Con qué ánimo va a votar?

Con esperanza, porque Dios nos acompaña. No tengo ningún temor. Soy consciente de que son pasos muy importantes de la vida de la Iglesia. Hay otros también muy importantes, pero este es central.