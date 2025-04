Las capturas de tiburones y rayas en peligro son mayores en zonas protegidas

Sobrevivieron a la extinción que acabó con los dinosaurios y, durante millones de años, han sido los reyes de su ecosistema, pero hoy los tiburones están gravemente amenazados. Las poblaciones de estos escualos, de las mantas y de las rayas han caído un 71% en todos los océanos desde los años 70, socavadas por la sobrepesca, las capturas no intencionadas y la degradación de sus hábitats. Muchos países han creado espacios marinos protegidos, en un intento por recuperar las especies. Pero según un nuevo estudio, podría no ser suficiente: en el Mediterráneo se capturan más ejemplares en las zonas protegidas que en las que no lo están.

En el Mediterráneo viven 73 especies diferentes de tiburones y rayas, y más de un tercio están amenazadas con la extinción, según la clasificación de la Lista Roja de las especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su llegada a las playas siempre causa revuelo entre los bañistas, pero son estas especies las que están en peligro.

El estudio, publicado este martes en 'Nature Communications', ha detectado que los tiburones, rayas y mantas capturados en aguas semiprotegidas, donde la pesca a pequeña escala no está totalmente prohibida, era casi el doble de las capturas que en las zonas no protegidas.

Se trata de capturas no intencionadas. «Pero cuando se pescan, generalmente se retienen y venden. Se ha descubierto que la pesca de pequeña escala, que representa el 83% de los barcos pesqueros en el mar Mediterráneo, afecta a las poblaciones de elasmobranquios», aseguran los investigadores de la Estación Zoológica Anton Dohrn (Nápoles, Italia) en el estudio.

Los impactos de la pesca a pequeña escala en estas especies están poco estudiados en el Mediterráneo y existen pocos datos debido a la falta de dispositivos de rastreo en los barcos pesqueros. Por ello, el equipo científico analizó 1.200 operaciones de pesca con redes fijas en once lugares distintos, en aguas de Francia, Italia, España, Croacia, Eslovenia y Grecia. En ellas se capturaron hasta 24 especies distintas de tiburones, mantas y rayas, un tercio de ellas amenazadas. Fueron 517 ejemplares los que se pescaron en áreas parcialmente protegidas, frente a los 358 ejemplares capturados en áreas no protegidas.

El daño debe ser considerado y analizado en profundidad, defienden los investigadores. Porque el mismo ciclo vital que ha permitido a los tiburones mantenerse en la cúspide de su ecosistema, con su gran tamaño, su tasa de crecimiento lenta, su madurez tardía y baja fecundidad, ahora les hace especialmente vulnerables a la pesca.

Más control

Pese a los datos, todavía quedan incógnitas por despejar. Hace falta comprender si las áreas parcialmente protegidas en el Mediterráneo están siendo efectivas. «La pesca artesanal, por su tamaño, puede representar una amenaza para estas especies, también dentro de las áreas marinas protegidas del Mediterráneo, lo que sugiere la necesidad crítica de medidas de gestión cuidadosas», explican en el estudio. Según los autores, se necesitan políticas de gestión adicionales, como equipar a los barcos con sistemas de localización, y un cumplimiento más estricto.

«El grupo de los elasmobranquios se encuentra en un estado general de conservación preocupante en el Mediterráneo (y en otras partes del mundo), aunque esta situación difiere de unas especies a otras», opina el biólogo marino Eduardo Balguerías, a SMC, quien también destaca que la pesca artesanal «puede ser la causante de una parte significativa de las capturas de estas especies, por lo que deberían hacerse esfuerzos para mejorar su conocimiento».

