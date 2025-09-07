Canonización de Carlo Acutis, en directo: última hora de la misa del Papa León XIV y últimas noticias desde Roma hoy

Sigue en directo la misa de canonización de Carlo Acutis en Roma por el Papa León XIV.

09:53 El papa León XIV saluda a los peregrinos antes de la misa por Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, los dos nuevos santos Antes de la misa, el papa León XIV ha salido para saludar a los peregrinos. Ha dicho que hay que imitar el cariño de los dos nuevos santos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati por la Eucaristía y por los necesitados, y que todos los católicos están llamados a ser santos. No es habitual que el Papa salude antes de la misa. Ha dicho que tras la ceremonia irá en papamóvil a la plaza. Informa Javier Martínez-Brocal, corresponsal de ABC en el Vaticano. Foto: REUTERS

09:50 Así será la misa de canonización de Carlo Acutis, presidida por el papa León XIV En apenas unos minutos, la ceremonia de canonización de Carlo Acutis, el primer santo 'milenial', comenzará en la Santa Sede. Primero, el Pontífice leerá la fórmula de canonización prácticamente al principio de la misa. Tras las palabras en latín, el idioma de las decisiones solemnes de la Santa Sede, las campanas de San Pedro tañerán durante unos minutos para dar la noticia fuera de la urbe. Luego, el León XIV proseguirá la ceremonia con muy pocos cambios respecto al resto de domingos y pronunciará una homilía sobre los nuevos santos.

09:45 El otro nuevo santo, un estudiante de ingeniería enamorado de una española y apasionado de la política Junto a Carlo Acutis, el adolescente risueño apasionado de la informática, este domingo será canonizado en Roma Pier Giorgio Frassati (Turín, 1901-1925), un santo también fuera de los esquemas, pues su vida incluye un arresto durante las protestas universitarias, una historia de amor con una joven española y una vida de fe concretada en amistades profundas y en la sencilla ayuda a las personas cercanas. Informa Javier Martínez-Brocal.

09:42 La plaza de San Pedro, abarrotada, se viste de fiesta para recibir al primer santo milenial Desde primera hora de la mañana, miles de personas esperan la canonización de Carlo Acutis en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Muchos de ellos portan pancartas y estampitas con la cara del primer santo 'milenial'. Foto: REUTERS

09:37 Los milagros de Acutis: el niño brasileño y la universitaria costarricense que le llevan a los altares La curación de una malformación congénita de páncreas de un niño de cuatro años y de un fuerte traumatismo craneal de una joven de 21 son los dos hechos inexplicables según la ciencia actual que ha reconocido el Vaticano para la canonización de Carlo Acutis. Informa José Ramón Navarro-Pareja.

09:30 Los milagros, parte clave del proceso para declarar santo a una persona Las vías para que un católico acabe siendo elevado a la categoría de santo han cambiado mucho a lo largo de la historia de la Iglesia. Desde 1983, los plazos y pruebas para iniciar este proceso se han reducido, aunque hay una constante que se ha mantenido: es necesario acreditar un milagro para la beatificación y un segundo para la canonización. Informa José Ramón Navarro-Pareja.

09:22 Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis: «Sabía que mi hijo tenía una misión, pero pensaba que era en la tierra, no en el Cielo» Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, relató hace unos días a ABC cómo vivía su hijo la fe antes de fallecer y a pocos días de que el papa León XIV lo declare santo. «Yo sabía que Carlo tenía una misión particular, pero pensaba que sería en la tierra, no en el cielo», confía a ABC. «Dios escribe recto con renglones torcidos», sonríe. Lee la entrevista completa de Javier Martínez-Brocal, corresponsal de ABC en el Vaticano.

09:18 Escucha aquí los primeros capítulos del pódcast de ABC 'Carlo Acutis: el santo milenial' Carlo Acutis era un chico normal. Eso dicen los que le conocían bien. Simpático, bromista, amigo de sus amigos… Pero había algo más que hacía destacar al chaval, y era su fuerte conexión con el cristianismo. Su vida giraba en torno a la fe, e incluso creó una página web en la que recopiló todos los milagros eucarísticos registrados por la Iglesia. Sin embargo, una leucemia puso fin a la vida del chaval en 2006. Tan solo tenía 15 años. En los tres episodios que conforman 'Carlo Acutis: el santo milenial', el equipo de ABC Pódcast desgrana todos los detalles en torno a la vida, obra y milagros del adolescente, para explicar y tratar de entender el entusiasmo que ha despertado el nuevo santo. Ya disponible en ABC.es y en todas las plataformas de audio.

09:13 ¿A qué hora comienza la canonización de Carlo Acutis? Todo está listo para la ceremonia de canonización de Carlo Acutis, que comenzará este domingo 7 de septiembre a las 10 de la mañana en el Vaticano. A este acto solemne, donde se proclamará al primer santo 'millennial', las autoridades italianas calculan que acudirán al menos 70.000 personas, entre ellas el presidente Sergio Mattarella.

09:06 Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, primeros santos del papa León XIV Este domingo el joven Carlo Acutis, nacido en Londres en 1991 y fallecido en Monza en 2006, será canonizado este mismo domingo, convirtiéndose en el primer santo de León XIV como papa. En la misma misa, el Pontífice canonizará a Pier Giorgio Frassati, un estudiante de ingeniería muy popular en Italia, que falleció en 1925 en Turín a los 24 años.

08:32 Largas filas para entrar en la Plaza de San Pedro desde primera hora A las 8 de la mañana ya se podían ver largas filas esperando entrar en la Plaza de San Pedro para no perderse este acontecimiento. Las autoridades italianas calculan que acudirán al menos 70.000 personas, entre ellas el presidente Sergio Mattarella.