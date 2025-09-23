Un camión de Abogados Cristianos pide «respeto»a la Virgen de la Mercè tras el polémico cartel de las fiestas

Campaña de Abogados Cristianos contra el cartel que anuncia las fiestas de la Mercè, patrona de Barcelona, impulsado por el Ayuntamiento de Jaume Collboni. Desde hoy, un camión con imágenes de la Virgen de la Mercè recorre las calles de la capital catalana como respuesta al polémico cartel de las fiestas, en el que se representaba a la Virgen como una artista de circo.

Esta acción, puesta en marcha por la Fundación Española de Abogados Cristianos, busca «denunciar la ofensa a los sentimientos religiosos de miles de ciudadanos y exigir al alcalde de Barcelona que pida disculpas», según apunta la asociación de juristas en un comunicado.

En paralelo, hoy se han presentado telemáticamente en el Ayuntamiento de Barcelona más de 22.000 firmas recogidas a través de la campaña lanzada por la Fundación, en las que se reclama la retirada del cartel y el respeto a los símbolos religiosos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado: «No vamos a quedarnos callados mientras se pisotea la fe de miles de barceloneses. Exigimos respeto y que el Ayuntamiento rectifique».

La asociación de juristas presentó una denuncia ante el juzgado contra el alcalde por el cartel. La organización acusa al edil de un posible delito de escarnio al considerar al socialista responsable último de la obra, diseñada por el cineasta Lluís Danés. El cartel, apunta la fundación católica, «representa un retablo barroco que mezcla el imaginario circense propio de un 'freak show' con la iconografía religiosa». En él tiene un lugar destacado una figura femenina con corona –que evoca la simbología de la Virgen de la Merced como «princesa de Barcelona»–, situada en el centro del retablo y que en el vídeo que acompaña a la pieza se levanta la falda mientras baila.

Por este motivo, Castellanos ha asegurado que «no es casualidad que este tipo de ataques a los símbolos religiosos coincida con la deriva moral de un PSOE envuelto en casos de corrupción y en políticas que menosprecian los derechos fundamentales de millones de ciudadanos».

Así, recuerda Castellanos que tanto el Arzobispado como varios partidos políticos han mostrado su malestar con el cartel. De hecho, a finales de julio, el Arzobispado de Barcelona sostuvo que el diseño de Danés utiliza diferentes formas religiosas de manera irreverente con la intención de «ridiculizar» la imagen de la Virgen.