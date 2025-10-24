Cambio horario de invierno 2025: ¿se adelanta se atrasa el reloj? ¿amanece antes o después?

Cada año, en muchos países alrededor del mundo, llega el momento de ajustar los relojes para adaptarse al cambio de horario en octubre. Este cambio, conocido como el cambio al horario de invierno, se producirá en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 ... de octubre y siempre nos plantea las mismas preguntas: ¿se adelanta o se atrasa el reloj? ¿cómo afecta al amanecer y al anochecer?

Para entender este fenómeno y su impacto, es crucial comprender los motivos y las implicaciones detrás de esta práctica.

El cambio al horario de invierno puede tener diversos impactos en la sociedad y en la rutina diaria de las personas. Por un lado, se argumenta un ahorro energético al tener más luz de día, algo que desde el Gobierno se ha recalcado que el ahorro no es tal, debido a los avances tecnológicos y la digitalización, que dejan la medida en entredicho. Además, el horario de invierno trae consigo menos horas de luz solar al anochecer antes. Los días son más cortos.

Asimismo, el cambio de horario también puede tener efectos negativos en la salud y el bienestar de las personas. El ajuste del reloj puede interrumpir los patrones de sueño, causando fatiga, irritabilidad y dificultades para conciliar el sueño durante los primeros días posteriores al cambio.

Además, algunas investigaciones sugieren que el cambio de horario está asociado con un aumento en los accidentes de tráfico y en los problemas de salud, como los trastornos del sueño y los trastornos del estado de ánimo.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

Cuando llega el cambio al horario de invierno en octubre, lo que hacemos es atrasar los relojes una hora. Este cambio significa que a las 3:00 a.m. del día señalado, el reloj se ajusta automáticamente a las 2:00 a.m, lo que se traduce en un día aparentemente más largo, con una hora más de sueño para muchos.

¿Amanece antes o después?

El cambio al horario de invierno tiene un impacto directo en el momento en que amanece y anochece. Con el atraso del reloj en octubre, el amanecer ocurre más pronto en comparación con el horario estándar previo al cambio. En el caso de Madrid amanecerá en torno a las 7:40 de la mañana y anochecerá sobre las 18:15. En el caso de ciudades más al oeste de España como La Coruña el amanecer se atrasa a las 08:00 de la mañana y el anochecer será cerca de las 18:30. En el este, con Palma de ejemplo, el amanecer será a las 7:15 de la mañana y el anochecer a las 17:45.