¿Por qué las cámaras no captaron los 'gruñidos' del monstruo del Lago Ness?

Las historias del monstruo del lago Ness se remontan varios siglos atrás. Aunque hay tallas de piedra en esta región escocesa donde ya se representaba una bestia con aletas, el primer relato escrito aparece en una biografía de San Columba del siglo VII.

En él se cuenta que el monje, uno de los misioneros gaélicos que reintrodujeron el cristianismo en Escocia a comienzos de la Edad Media, se enfrentó al monstruo en el año 565 en las orillas del río Ness, que desemboca en el lago del mismo nombre. Un grupo estaba enterrando los restos de un hombre que había sido atacado por el supuesto animal, que entonces salió de nuevo, pero se adentró huyendo en las oscuras aguas cuando el santo le ordenó marcharse mientras hacía la señal de la cruz.

Desde entonces, las historias de avistamientos se han sucedido una tras otra, e incluso hay fotografías y vídeos que supuestamente prueban la existencia de este extraño ser, aunque se ha considerado que muchas de estas pruebas y testimonios no tenían fundamento. Aún así, son muchos quienes creen que el monstruo no es un mito sino una criatura real.

Y este mismo fin de semana más de 200 personas de varias partes del mundo, incluyendo España, Francia, Japón y hasta Australia, se dieron cita para participar en la mayor búsqueda de la bestia que se recuerde en los tiempos modernos. Pero Nessie, cariñoso nombre con el que se conoce al supuesto ente acuático, no dio señales de vida. Y si las dio, no fueron captadas, ya que debido a lo que los organizadores calificaron como un error técnico, no fueron grabados los cuatro supuestos gruñidos que fueron escuchados. Además de los equipos submarinos de grabación, decenas de 'cazadores de monstruos' clavaron sus ojos en las pantallas que transmitían imágenes de las cámaras enfocadas en distintos puntos del lago y el equipo de investigación voluntario Loch Ness Exploration, consiguió equipos de topografía que nunca antes se habían utilizado en el lugar.

También se recurrió a drones capaces de generar imágenes térmicas del agua desde el aire utilizando cámaras infrarrojas. Pero la búsqueda quedó en nada. Alan McKenna, que forma parte del equipo, manifestó a la prensa local que «nuestra esperanza es inspirar a una nueva generación de entusiastas del Lago Ness» y argumentó que con esta búsqueda a gran escala muchos contribuyeron a alimentar el «fascinante misterio» que «cautiva a tantas personas de todo el mundo». En todo caso, mantener viva la leyenda es fundamental para una comunidad que vive del turismo de curiosos que acuden a este sitio con la esperanza de ver al que, en 1933, la pareja que regentaba el Hotel Drumnadrochit calificó como un «dragón o monstruo prehistórico».

Se trató de un incidente que fue reportado por un periódico y que contribuyó a la búsqueda del animal y a que el sitio se convirtiera en un reclamo para visitantes de todas partes y para exploradores que desde entonces dedican mucho tiempo y recursos en tratar de localizarlo. Incluso el director del renovado Loch Ness Center, Paul Nixon, defendió en declaraciones a la BBC que el evento no fue más que un truco publicitario que demuestra que la fascinación por Nessie es más fuerte que nunca. «Creo que hay algo grande acechando en las profundidades del lago Ness», aseguró. «No sé si es un monstruo; no sé qué es, pero creo que hay algo ahí abajo», defendió. El centro dedicado al monstruo, que recibe más de 1,6 millones de visitantes al año, fue reabierto al público hace unos meses, después de una renovación que costó un millón y medio de libras esterlinas (1.75 millones de euros), una cantidad mínima si se le compara con los más de 40 millones al año que se calcula que genera el mito. Está ubicado, simbólicamente, dentro del antiguo Hotel Drumnadrochit, epicentro de una búsqueda que no tiene fecha de caducidad.