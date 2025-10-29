Suscribete a
El calor y la contaminación asfixian a España y dejan un rastro de 30.000 muertes al año

El último informe de Lancet Countdown alerta de que en 2024 trece de los veinte indicadores que miden las amenazas climáticas a la salud alcanzaron máximos históricos

En todo el mundo las altas temperaturas provocan 546.000 de muertes anualmente, un aumento del 63% desde los años noventa

La tercera ola de calor más larga de la historia deja 1.149 muertes

En 2024 hubo 154.000 fallecimientos atribuibles al humo de incendios forestales
Javier Palomo

Javier Palomo

El año 2024 ha pasado a la historia como el más caluroso desde que existen registros. Las olas de calor se prolongaron más que nunca, los incendios forestales batieron récords de extensión y la temperatura media global superó por primera vez el umbral de 1,5 °C ... respecto a la era preindustrial. Este escenario extremo no solo dejó cifras meteorológicas inéditas, sino también una factura sanitaria alarmante: el calor extremo mata ya a más de medio millón de personas cada año en todo el mundo, según el informe Lancet Countdown 2025, que se publica este miércoles.

