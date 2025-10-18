Suscribete a
Los Mossos creen que una «caída natural» no hubiese provocado la muerte del dueño de Mango

Las comprobaciones de los investigadores sobre el terreno indican que fue necesaria «una inercia» que impulsara a la víctima

El tiempo que su hijo tardó en alertar a Emergencias es otro de los indicios claros que valoran la juez y la fiscal

Los desprecios de un padre, la humillación de un hijo: la dura relación entre el fundador de Mango y su heredero

El dueño de Mango, Isak Andic, y su hijo, Jonathan
Pablo Muñoz y Elena Burés

Madrid

Aunque los Mossos d'Esquadra no tienen ninguna prueba concluyente para demostrar que la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, se trató de un homicidio, sí cuentan con indicios sólidos que les llevan a descartar una caída fortuita. Entre ellos, ... según precisan a ABC fuentes de la máxima solvencia, que una «caída natural no hubiese provocado la muerte de la víctima». Según ha podido saber este diario, las pruebas realizadas por la Policía catalana sobre el terreno, utilizando fardos del mismo peso y altura que el empresario, demuestran que era necesaria cierta «inercia» para que se produjera el fatal desenlace.

