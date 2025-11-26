Suscribete a
Bruselas pide explicaciones a Shein por las muñecas sexuales e investiga si es un riesgo para los consumidores

La Eurocámara pide mayor severidad y sanciones rápidas a las plataformas que violen la DSA

Shein bajo la lupa: Greenpeace encuentra sustancias tóxicas en sus prendas

Logo de Shein.
Logo de Shein. reuters

EP

La Comisión Europea ha informado este miércoles de que ha pedido explicaciones a Shein por la venta online de productos ilegales en la Unión Europea, como las muñecas sexuales denunciadas en Francia o armas, al tiempo que ha informado de que investiga si la ... plataforma de bajo coste supone un «riesgo sistémico» para los consumidores europeos.

