Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Bruselas abre un expediente sancionador a Google por discriminar los contenidos de medios en los resultados de búsqueda

Los servicios comunitarios investigarán en profundidad que los medios de comunicación «no pierdan ingresos importantes en un momento difícil para la industria»

Europa estudia hacer sacrificios en privacidad para impulsar la IA

Bruselas abre un expediente sancionador a Google por discriminar los contenidos de medios en los resultados de búsqueda
abc

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comisión Europea ha informado este jueves del inicio de una investigación formal contra Google por discriminar el contenido de los medios de comunicación en los resultados de búsqueda, una práctica que, de confirmarse, supone una violación de la Ley de Mercados Digitales ( ... DMA, por sus siglas en inglés) y expone a la compañía a una multa millonaria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app