Dentistas y médicos contra enfermeras: todos quieren pinchar ácido hialurónico

El auge de este tipo de tratamientos estéticos, muy rentables, genera un conflicto entre profesionales. Recientemente un juez ha absuelto a dos sanitarias acusadas de intrusismo

Sanidad, consciente del problema, busca «aclarar y actualizar» la normativa al respecto

El Consejo de Enfermería demandará a quien ataque con «injurias» la prescripción enfermera de medicamentos

La enfermera Beatriz Checa, en su clínica de Madrid
La enfermera Beatriz Checa, en su clínica de Madrid
Elena Calvo

Elena Calvo

La demanda de los tratamientos a base de ácido hialurónico se ha disparado en los últimos años, especialmente entre las más jóvenes. Usado para suavizar arrugas o dar volumen a labios y pómulos, cada inyección cuesta entre 300 y 400 euros, por lo que no ... es de extrañar que cada vez más profesionales quieran especializarse en estos cuidados, con unos beneficios económicos más que generosos. Pero este boom ha provocado también un conflicto entre los sanitarios que los realizan. Una reciente sentencia del juzgado de lo penal número 30 de Madrid absuelve a dos enfermeras acusadas de intrusismo por llevar a cabo este tipo de intervenciones.

